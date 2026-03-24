Milletvekili Kılıç Halk Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç çeşitli temaslar kapsamında bulunduğu Mardin'de bir çok program ve buluşmaya imza attı.

Mübarek Ramazan ayından başlayarak iki hafta boyunca günlük olarak gerçekleştirdikleri programlarla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Milletvekili Kılıç, “Ramazan Bayramı’nın sevincini ve mutluluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşayarak muhabbetlerine ortak olduk. Bu anlamda bizleri büyük bir ilgi ve özveriyle karşılayan hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde partimizin çalışmalarından söz ederek bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Mardin için, bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürmektir."

Bizler her zaman vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz

Milletvekili Kılıç, “En son vatandaşlarımızın öneri, sorun ve taleplerini konuşmak üzere gerçekleştirdiğimiz geniş kapsamlı halk buluşmamızda ziyaretimize gelen hemşerilerimizi tek tek dinleyerek iletilen konuların çözümü noktasında elimizden geleni yapacağımızın sözünü verdik. AK Parti olarak ilimizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde olmak, memleketin sorunlarına odaklanmak ve çözüm önerileri sunmak başlıca görevlerimizdendir. Bizler mecliste milletimizin temsilcileri olarak desteklerimizi her zaman hizmetten yana kullanacağız. Çiftçimizin, esnafımızın önünü daha da açmak, memurumuzun, emeklimizin, işçimizin daha rahat yaşaması için çalışacağız. Kadim memleketimizin kim olursa olsun her bir mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın daha muasır bir seviyede yaşayabilmesi için adımlarımızı daima daha ileriye atacağız. Bizler her zaman memleketimizin değerli halkının yanındayız. Güvenlerini asla boşa çıkarmamak üzere meclise geldik ve bu onların destekleriyle oldu. Bu desteklerin hakkını vermek, sıkıntısı olana derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Gerek Ankara’da gerekse de Mardin’de kapımız da telefonumuz da kendilerine her zaman açıktır. Her şekilde bizlere ulaşabilirler. Sorun ve önerileri ne olursa olsun rahatlıkla bizlerle irtibata geçerek dillendirebilirler.”