Milletvekili Gülaçar’dan Kurban bayramı mesajı AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar mesajında, “Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara. Rabbimizin kullarına bir ikramı olan bayramımızı, şuuruyla geçirebilmek duasıyla. Hayırlı Bayramlar” ifadelerine yer verdi.

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