Milletvekili Faruk Kılıç Mardin Kuran Eğitim Merkezi öğrencileriyle sahurda buluştu

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç Mardin Kuran Eğitim Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerle sahur sofrasında bir araya gelerek hem onların heyecanına ortak oldu hem de eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Faruk Kılıç Mardin Kuran Eğitim Merkezi’nde hafızlık ile birlikte çeşitli ihtisas konularında eğitim alan öğrencilerle tek tek ilgilenerek sahurun bereketine yakışır şekilde içten ve samimi bir atmosferin oluşmasına vesile oldu. Bu anlamda hafız öğrencilerin Mardin Kuran Eğitim Merkezi’nde donanımlı hocalar tarafından eğitim almalarının büyük bir kazanım olduğunu belirten Kılıç, “Değerli hocalarımızı tebrik ederken, aynı zamanda bu kutsal yolda emek veren her gencimizin geleceğimizin manevi rehberleri olma yolunda adım adım ilerlemekte olduğunu görmek gurur verici oldu. Onların yanında olmak, aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. Hafızlık sadece bireysel bir kazanım değil, toplumun manevi geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bu müstesna eğitim yuvası değerli Müdürümüz Yunus Korkmaz’ın önemli katkıları, öğrencilerinde azim ve gayretleriyle durmadan ilerleyerek önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Burada önemli olan gençlerin manevi kimliklerinin oluşmasında büyük katkıları bulunan bu kurumların sayılarının çoğalmasıdır. Bizlerde aynı şekilde bu önemli kurumun çok daha fazla öğrenci yetiştirebilmesi adına üstümüze hangi görevler düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Mardin Kuran Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Korkmaz, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’ın Kuran Eğitim Merkezi’ni bir sahur programında ziyaret ederek öğrencilerle bir arada bulunmasının önemli bir yer kapladığını ifade ederek, “Gerçekleştirmiş oldukları bu güzel ve yerinde ziyaretiyle öğrencilerimizin hafızalarında önemli bir hatıra oluşturduğunu belirtmek istiyorum. Öğrencilerimizle tek tek sohbet ederek gönül dünyalarında tarifi imkânsız bir sesin oluşmasına vesile oldu. Desteklerini her zaman hissettiğimiz Sayın vekilimiz, kursumuzun kuruluş aşamasında dahi çeşitli iletişim kanallarıyla bilgiler alarak ilgisini her zaman göstermiştir. Bu vesileyle yoğun programları olmasına rağmen sahur soframıza katılarak bizlere ve öğrencilerimize ayrı bir atmosfer oluşturan Milletvekilimiz Sayın Faruk Kılıç’a teşekkür ediyorum.”