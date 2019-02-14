Milletvekili Erol, "Tunceli’yi bir çekim merkezi yapabiliriz"

Tunceli’ye gelenin hayran kaldığına dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Doğasıyla, coğrafyasıyla, insanların yaşam tarzıyla burayı bir çekim merkezi yapabiliriz. İnsanlar artık beş yıldızlı tatil köylerine gitmiyor. Dinlenmek için doğayla iç içe, farklı kültürlerin olduğu yerleri seçiyorlar. Tunceli bunu fırsata çevirebilir"dedi.

Tunceli Cemevi’ndevefat eden annesi Nurten Erol için düzenlenen kırk gün hayır yemeğine katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol daha sonra il başkanlığına geçerek parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Parti binasında konuşan Milletvekili Gürsel Erol, "Burası sayın genel başkanımızın ili Tunceli. Demokrasinin, insan haklarının, evrensel değerlerin, inançların yaşadığı bir kent. Ve bu kentin gerçekten artık Cumhuriyet Halk Partisi gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin bu kenti yönetmesi lazım. Çünkü bizim yaşam tarzımızla cumhuriyetin temel ilkeleri örtüşen değerlerdir" dedi.

Tunceli Belediyesi’nin üç dönem HDP tarafından yönetildiğini ifade eden Erol, "Bundan kaynaklı kentin hem kentsel dönüşümü hem yapısal dönüşümü, kentin şehircilik anlamında planlanması, bu kentin bir marka değeri olarak kamuoyuna anlatılamaması, bir çekim merkezi haline dönüştürülememesi, yalnızca Tunceli’nin ideolojik mesaj veren, siyasal bir kültürle yönetilen kente dönüştürüldü.Bu aslında Tunceli’nin kendi değerlerinin Tunceli’nin Türkiye’nin geneline açılacak değerlerini de örtüledi. Tunceli’ye gelen hayran kalıyor. Doğasıyla, coğrafyasıyla, insanların yaşam tarzıyla burayı bir çekim merkezi yapabiliriz. İnsanlar artık beş yıldızlı tatil köylerine gitmiyor. Dinlenmek için doğayla iç içe, farklı kültürlerin olduğu yerleri seçiyorlar. Tunceli bunu fırsata çevirebilir. Tunceli’de bu potansiyel var. Bu potansiyeli bütün Türkiye’ye yaygınlaştırmak, Tunceli’yi çekim merkezi yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye seçimini mutlaka alması lazım"diye konuştu.

Milletvekili Erol’a, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İl Başkanı Yılmaz Çelik, Belediye Başkan Adayı Dr. Yusuf Kenan Aydın ve partililer eşlik etti.