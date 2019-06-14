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Milletvekili Dülger’in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, okulların tatile girmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:20
Milletvekili Dülger’in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, okulların tatile girmesiyle ilgili mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger,bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindiğini ifade ederek, "Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecinde öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle dolu dolu zaman geçirmenizi, kişisel ve sosyal gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde yer almanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Okuduğunuz her bir kitap size yeni bir ufuk açacak, gelişiminize en değerli katkıyı sağlayacak. Bilgi çağında okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız sizlerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hakim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Hepinizi gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:20
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