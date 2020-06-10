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Siyaset

Milletvekili Dülger Bakan Pakdemirli ile bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:01:55 -
Milletvekili Dülger Bakan Pakdemirli ile bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek Tarımsal faaliyetlerini geliştirmesi konusunu ele aldı.


Milletvekili Dülger’in Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaretinde Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’da hazır bulundu. Dülger, yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç ile Kilis ilimizin tarımsal faaliyetlerini geliştirme konusunda çok yararlı bir toplantı gerçekleştirerek yeni tekliflerde bulunduk. Nazik kabulleri için Bakanımıza hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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