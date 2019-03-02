0553 313 94 23

Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor günler geride kalacak”

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, ekonomide en zor günlerin geride kaldığını, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yatırım ve üretimle anılacağını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor günler geride kalacak”

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, ekonomide en zor günlerin geride kaldığını, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yatırım ve üretimle anılacağını söyledi.


Ekonomi gazetesi Refleks’i ziyaret eden Milletvekili Doğru, dün Ziraat Bankası’nın faiz indirimi kararı aldığını, bunu diğer finans kuruluşlarının da takip edeceğini söyledi. 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ağır badireleri atlatan Türkiye’nin ekonomide çektiği sıkıntıyı da aşacağını anlatan Doğru, “En zor kısım geride kalıyor. Yerel seçimleri tamamlar tamamlamaz üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artıracak hamleler devam edecek” dedi.


En çok Adana’ya ihtiyaç olacak


Ekonomisini büyütme hamlesini başlatacak olan Türkiye’nin yeni dönemde en çok Adana’ya ihtiyaç duyacağını anlatan Milletvekili Doğru, “Çukurova’nın bu güzel şehrinde tek değil birçok alanda üstünlük var. Tarım alanında bizimle rekabet edebilecek şehir yok. Çok yakın gelecekte özellikle Ceyhan’da gerçekleştirilecek petro-kimya tesisleriyle de sanayi de lider şehirlerden biri olacağız. Ama bunun için önce moral bozmamaya, bu şehre inanmaya ihtiyacımız var. Adana’yı her alanda ilk 10’un altında göstermek hem doğru değil hem de moral bozduğundan dolayı haksızlık” diye konuştu.


Vatandaş oyunları görüyor


Önümüzdeki yerel seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başarılı sonuç alacakları iller arasında Adana’nın da yer alacağını kaydeden Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Vatandaşımız yapılan hizmetleri de perde arkasındaki birliktelikleri de uluslararası arenada Türkiye üzerine oynanan oyunları da görüyor. AK Parti ve İttifak bu seçimlerden de başarıyla çıkacak ve Türkiye hedefine koşar adım devam edecek” dedi.


Bölge ekonomisindeki gelişmeleri Refleks’ten takip ettiğini belirten Dağlı, “Farklı, ‘yararlı’ bir yayıncılığınız var. Ben de 10 yıllık Refleks okuruyum. Özellikle tarıma ayırdığınız sayfayı ilgiyle izliyorum. Tarım Orman Köyişleri Komisyonu çalışmalarımda sahadan bilgi alma konusunda Refleks’ten yararlanıyorum. Sizleri kutluyorum” dedi.


Refleks İmtiyaz Sahibi Esra Özden’in de hazır bulunduğu ziyarete Refleks Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan, Milletvekili Doğru’ya Kurtuluş Savaşı romanı ‘Madalyasız’ı imzaladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip"
    1. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    2. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    3. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    4. AK Parti'nin Rize Mitingi
    5. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    6. Bakan Selçuk, “Bir taraftan..
    7. İkiyaşındaki Tayyip,..
    8. Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası
    9. "82 milyon insanın kardeşliği en..
    10. Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    11. Ankara'da maden ocağında göçük
    12. Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı
    13. Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor..
    14. Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza..
    15. Usta oyuncusu Şener Şen, akademik..
    16. Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:..
    17. Türk Diyanet Vakıf Sen’den basın..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde..
    19. "Türkiye S400'leri almaktan..
    20. Sancaktepe’deki soba faciasında 2..
    21. İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale..
    22. Galatasaray, BB Erzurumspor maçına..
    23. Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin..
    24. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
    25. Başkan adayı Uçar, ETB’de
    26. Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde..
    27. Aziz Yıldırım TFF Başkanı mı olacak?..
    28. Erbil’dekanser hastalarına destek..
    29. Adıyaman’da 27 kişi yakalandı
    30. HDP'li başkan CHP'nin adayıyla..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...