Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor günler geride kalacak”

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, ekonomide en zor günlerin geride kaldığını, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yatırım ve üretimle anılacağını söyledi.

Ekonomi gazetesi Refleks’i ziyaret eden Milletvekili Doğru, dün Ziraat Bankası’nın faiz indirimi kararı aldığını, bunu diğer finans kuruluşlarının da takip edeceğini söyledi. 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ağır badireleri atlatan Türkiye’nin ekonomide çektiği sıkıntıyı da aşacağını anlatan Doğru, “En zor kısım geride kalıyor. Yerel seçimleri tamamlar tamamlamaz üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artıracak hamleler devam edecek” dedi.

En çok Adana’ya ihtiyaç olacak

Ekonomisini büyütme hamlesini başlatacak olan Türkiye’nin yeni dönemde en çok Adana’ya ihtiyaç duyacağını anlatan Milletvekili Doğru, “Çukurova’nın bu güzel şehrinde tek değil birçok alanda üstünlük var. Tarım alanında bizimle rekabet edebilecek şehir yok. Çok yakın gelecekte özellikle Ceyhan’da gerçekleştirilecek petro-kimya tesisleriyle de sanayi de lider şehirlerden biri olacağız. Ama bunun için önce moral bozmamaya, bu şehre inanmaya ihtiyacımız var. Adana’yı her alanda ilk 10’un altında göstermek hem doğru değil hem de moral bozduğundan dolayı haksızlık” diye konuştu.

Vatandaş oyunları görüyor

Önümüzdeki yerel seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başarılı sonuç alacakları iller arasında Adana’nın da yer alacağını kaydeden Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Vatandaşımız yapılan hizmetleri de perde arkasındaki birliktelikleri de uluslararası arenada Türkiye üzerine oynanan oyunları da görüyor. AK Parti ve İttifak bu seçimlerden de başarıyla çıkacak ve Türkiye hedefine koşar adım devam edecek” dedi.

Bölge ekonomisindeki gelişmeleri Refleks’ten takip ettiğini belirten Dağlı, “Farklı, ‘yararlı’ bir yayıncılığınız var. Ben de 10 yıllık Refleks okuruyum. Özellikle tarıma ayırdığınız sayfayı ilgiyle izliyorum. Tarım Orman Köyişleri Komisyonu çalışmalarımda sahadan bilgi alma konusunda Refleks’ten yararlanıyorum. Sizleri kutluyorum” dedi.

Refleks İmtiyaz Sahibi Esra Özden’in de hazır bulunduğu ziyarete Refleks Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan, Milletvekili Doğru’ya Kurtuluş Savaşı romanı ‘Madalyasız’ı imzaladı.