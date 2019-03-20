0553 313 94 23

Milletvekili Dikbayır Tank Palet fabrikası için konuştu

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kararının, Hükümetin ülkeyi yönetemediğinin acı bir itirafı olduğunu belirterek, “Hükümet bitmiş.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Milletvekili Dikbayır Tank Palet fabrikası için konuştu

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kararının, Hükümetin ülkeyi yönetemediğinin acı bir itirafı olduğunu belirterek, “Hükümet bitmiş. Sen ülkenin bekası olarak gösterdiğin Tank Palet Fabrikası’na yatırım için 50 milyon dolar para bulamıyorsan, o zaman bu çok daha büyük bir vahamettir” diye konuştu.


İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank Palet Fabrikası’nın milli tank olmak üzere, savunma sanayine son derece stratejik üretimler yapabilmesi için 50 milyon dolarlık yatırım yapılması gerektiğini hatırlattı.



“Beka meselesine 50 milyon dolar bulamıyor musun?”


Milli savunma sistemlerinin üretilmesinin ve savunmada daha fazla milliliğe ulaşılmasının bir beka meselesi olarak adlandırıldığını ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Evet bu bir beka meselesidir. Bu konuda biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Şu anda ülkemizde ASESAN’ın ve özel sektörün yaptığı çok güzel çalışmalar var. İHA’lar, SİHA’lar. Bunları destekliyoruz. Ama diğer yandan siz beka meselesi olarak gördüğünüz, tank, obüs üreten fabrikamız ile ilgili Cumhurbaşkanı olarak özelleştirme kararnamesi çıkarıyorsanız ve ardından bunun özelleştirme değil de 25 yıllık kiralama olduğunu söylüyorsanız, burada bir sıkıntı var demektir. Türkiye, beka meselesi gördüğü bu önemli konuda, 50 milyon dolar parayı bulamıyor mu? O kadar maddi imkanlardan yoksun muyuz?” dedi.



“Ülkeyi yönetemediklerinin itirafı”


Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kararının, Hükümetin ülkeyi yönetemediğinin acı bir itirafı olduğunu belirterek, “Hükümet bitmiş. Sen ülkenin bekası olarak gösterdiğin Tank Palet Fabrikası’na yatırım için 50 milyon dolar para bulamıyorsan, o zaman bu çok daha büyük bir vahamettir. Eğer mesele para değilse, o zaman fabrikayı Katarlılara satıyorsan da o zaman bunun adı başka bir şeydir. O zaman bu fabrikanın ısrarla Katarlı bir ortaklığa satılmak istenmesinin başka gerekçeleri var. İhale dahi yapılmadan oldu bittiye getirilerek Katarlı ortaklı BMC’ye burasının devredilmesinin başka hedefleri var” şeklinde konuştu.



“Gerekirse biz buluruz ama”


Tank Palet Fabrikası için gerekli 50 milyon doları bulmaya hazır olduklarını da ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Nasıl ki o fabrika kurulurken, Sakaryalılar kendi aralarında para topladı; nasıl ki ASELSAN’ın temeli yine Sakaryalı çiftçilerin kendi aralarında topladıkları paralarla atıldı. Gerekirse milletimiz Beka meselesi olarak gösterilen bu konuda da her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazırdır. Biz o 50 milyon doları seve seve buluruz. Ama o zaman siz o koltukta nasıl oturacaksınız?” dedi.



“OYAK vurgusu”


Önceki gün OYAK Holding’e bağlı Erdemir Demir Çelik Fabrikası’nın 1 milyar dolarlık ilave yatırım kararı aldığını yine Cumhurbaşkanı’nın büyük bir müjde olarak verdiğini de vurgulayan Milletvekili Dikbayır, “Devlet, Tank Palet’e 50 milyon dolar bulamıyor ama akılcı yönetilen bir başka güzide kuruluşumuz 20 katı büyüklüğünde yatırım kararı alabiliyor. Cumhurbaşkanı, OYAK’tan Tank Palet Fabrikası’na yatırım için 20 milyon dolar borç istese, inanın 1 saniye bile düşünmeden verirlerdi. Ama dediğimiz gibi buradaki amaç farklı. Milli bir meselede ‘Biz yapamıyoruz, onun için kiralıyoruz’ gerekçesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.



“Tek güç milletimizde”


Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinin karşısındaki tek gücün Sakaryalıların elinde olduğunu ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Sandığa bu konuda öyle bir irade bırakmalıyız ki, Hükümet ‘Evet Sakaryalılar Tank Palet’in satılmasını istemiyor’ diye düşünmeli. Hükümete öyle bir sarı kart göstermeliyiz ki, Cumhurbaşkanı Kazanmayı umduğu tazminatları ‘BMC Vakfına bağışlama hayallerini’ artık kuramamalı. Öyle bir ikazda bulunmalıyız ki, Hükümet diğer tüm yanlışlarına artık bir dur demeli, ekonomiyi düzeltmek zorunda kalmalı, düşmanlık dilini bırakmalı ve en azından 4 yıl daha ülkeyi barış ve kardeşlik içerisinde yönetmek zorunda kalmalı.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Onu çok sevdiğim için ağladım"
    1. "Onu çok sevdiğim için ağladım"
    2. Şehirlere nefes aldıracak adımlar
    3. Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal..
    4. Astigmat nedir? Astigmat dereceleri ve..
    5. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    6. Döviz kurları
    7. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    8. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    9. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    10. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    11. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    12. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    13. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    14. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    15. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    16. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    17. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    18. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    19. Özel çocuklara özel gün
    20. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku