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Milletvekili Çakır’dan Darende’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Darende ilçesine yaptığı ziyarette vatandaşları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingine davet etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
Milletvekili Çakır’dan Darende’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Darende ilçesine yaptığı ziyarette vatandaşları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingine davet etti.


Darende ilçesinde ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19’uncu kez Malatya’da olacağını ifade ederek, “8 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 1 milyar TL’lik bir yatırımın açılışı yapılacak. Tabi şimdiye kadar Malatya’mıza 22-23 katrilyon civarında bir yatırın geldi. Bizlerde ekonomik kalkınmadan en büyük payı alma arzusundayız. Yatırımların daha çabuk ilimize gelmesi adına çalışmalarımız sürüyor” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya çok önem verdiğini dile getiren Çakır, Malatyalıların da her daim cumhurbaşkanının yanında olduğunu belirterek, “Pazar günü tüm Malatyalı, Daredenli hemşehrilerimiz güzel bir ev sahipliği yapacak, Cumhurbaşkanımızı moralli bir şekilde Malatya’dan uğurlayacağız” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini de belirten Çakır, hem ekonomik olarak hem de terörle mücadele konusunda ciddi manada mücadele edildiğini söyledi. Suriye meselesinde güvenli bölge oluşturulması adına girişimlerin olduğunu kaydeden Çakır, “Türkiye’nin tamamen kendi güvenliğini sağlamak adına, oradaki terörü sonlandırma adına kararlıkla adımlarını atacaktır. Türkiye artık güçlü bir ülke” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
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