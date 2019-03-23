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Milletvekili Battal’dan çiftçilere destek müjdesi

Bayburt Milletvekili Fetani Battal toplam 23 milyon TL’lik tarımsal destekleme ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarıldığını belirtti.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:47
Milletvekili Battal’dan çiftçilere destek müjdesi

Bayburt Milletvekili Fetani Battal toplam 23 milyon TL’lik tarımsal destekleme ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarıldığını belirtti.


Tarım sektörün Bayburt’ta öncelikli bir sektör olduğunu belirten Milletvekili Fetani Battal, “İlimizde tarım alanında devam eden ve yapılması gereken çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde sürekli takip ediyoruz. Özellikle çiftçilerimizin yaptığı bitkisel ve hayvansal üretime karşılık verilen tarımsal desteklemelerin, ara dönemlerde çiftçilerimiz kaynak ihtiyacı için önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çiftçilerimizin 2018 üretim sezonuna ait bitkisel üretim destekleme ödemeleri kapsamında 15 Milyon TL, hayvancılık destekleme ödemeleri kapsamında 8 Milyon TL olmak üzere toplamda 23 Milyon TL destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır.” dedi.


Son yıllarda Bayburt’ta tarımsal verilerde ve toplam destekleme rakamlarındaki artışların memnuniyet verici olduğunu belirten Milletvekili Fetani Battal, özellikle desteklemelerden yaralanan çiftçi sayısının artmasının önemli olduğunu ifade etti.


Bayburt’ta mülkiyet sorunları nedeni ile desteklemeden yararlanılamayan araziler hakkında da bakanlık nezdinde çalışma yürütüldüğünü belirten Milletvekili Fetani Battal “İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu sorunu gidermiş olacağız. Çiftçilerimiz üretim yaptığı, emek harcadığı alın teri döktüğümü tüm arazisinin desteğini alacak. Diğer yandan mülkiyet problemleri çözmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca arazi bankacılığı ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. İnşallah yakın dönemde bu sorunlar çözülmeye başlanacak. Yapılan desteklemelerin çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:47
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