Milletvekili Aydemir’den ticarette yerel para vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Artık, ülke olarak, tanzim eden, yöneten, yönlendiren konumundayız. Lider ülke kıvamı dediğimiz budur işte. Bunu hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara milletçe minnettarız.’ dedi.

Aydemir’den Samimiyet Vurgusu

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Yerel paralar üzerinden gerçekleştirilen ticaretin” ehemmiyetine vurgu yaptı.

Sunumunda, "İnsan samimiyetinin mükâfatını alır." vurgusunu hep yapıyoruz. Toplumsal fayda açığa çıksın gayretinde olursanız ilahi nusretle kuşanıyorsunuz. Sır net: Korkmamak, içten olmak. Kaydını düşen Milletvekili Aydemir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ticarette yerel para kullanması vurgusunu paylaştı.

Ticarette Milli Duruş

Ticarette yerel para kullanımının önemine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, buna bir işaret olsun diye Ticaret Bakanımızın son açıklamasını kayda geçelim. Diyor ki: "Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması şart." Ve devam ediyor: "2019’da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya’yla yerel paralar üzerinden ticaret yapıyoruz." Bu ifadeleri AK PARTİ öncesi aklından geçirenin aklı giderdi, dahası "Yerin kulağı var." uyarılarıyla muhataplar susturulurdu; korku, endişe, güvensizlik her yanı sarıp sarmalamıştı. Oysa şimdi tanzim eden, yöneten, yönlendiren konumundayız. Lider ülke kıvamı dediğimiz budur işte, hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ak kadrolara milletçe minnettarız. ‘ dedi.