Milletvekili Aydemir Aşkale’de incelemelerde bulundu

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Program ilk olarak Ak Parti İlçe Başkanlığının ziyareti ile başladı. İlçe Başkanı A.Kerim Polat’ın ev sahipli ettiği parti binasındaki ziyarete Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İl ve İlçe Meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Başkanı Polat burada yaptığı konuşmasında, ikinci kez kazandıkları seçim sonrası yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken, ilçedeki iş ve işsizlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Yaptırmış ise kısa bir konuşma ile milletvekili ve beraberindekiler hoşgeldiniz diyerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aydemir ise partililere hitaben yaptığı konuşması da, Erzurum ve Aşkale’nin önemine değinerek İlçe Başkanı ve partililerin kendilerinden istenilen konular üzerinde bizzat duracağı konusunu dile getirdi.

Birlik beraberlikten bahseden Aydemir, Ak Parti olarak siyaseten ve siyaset haricinde bir aile olduklarını kaydetti.

Parti binasından ayrılan İbrahim Aydemir ve beraberindekiler daha sonra Aşkale Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış, Milletvekiline Belediye çalışmalarını ve pandemi süresince yaptıkları hakkında bilgiler verdi.

Belediyede bir süre sohbet edildikten sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu makamında ziyaret edildi.

Kaymakam Aksu İbrahim Aydemir’e el yapımı bir tablo hediye etti.