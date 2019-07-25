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Milletvekili Atay Uslu’nun Kumluca temasları

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde STK’ları, kamu kurumlarını ziyaret etti, yapımı tamamlanan yeni SGK binasında incelemelerde bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
Milletvekili Atay Uslu’nun Kumluca temasları

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde STK’ları, kamu kurumlarını ziyaret etti, yapımı tamamlanan yeni SGK binasında incelemelerde bulundu.


Milletvekili Atay Uslu’ya ziyaretlerine, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ve teşkilat üyeleri eşlik etti.


Uslu, Kumluca ilçesinde Kumluca Şoförler Odasını, Kumluca Ticaret Odasını, Kumluca Ziraat Odasını, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kumluca Devlet Hastanesini ziyaret ederek, STK başkanlarına devam eden hükümet yatırımları hakkında bilgi vererek istişarelerde bulundu.


Yapımı tamamlanan SGK binasını da gezen Atay Uslu, yeni hizmet binasının Kumluca ve Finike İlçelerine hayırlı olmasını dileyerek, " Yeni Sosyal Güvenlik Merkezi binamız 15 gün sonra hizmete girecek, artık işverenimiz, çalışanımız sigorta işlemleri için Antalya’ya gitmesine gerek kalmayacak. Çalışanlar ve işverenler için, İl bazında yapılan tüm işlemler yeni hizmet binasında verilmeye başlanacak."dedi.


"100 günde sıfır"


Atay Uslu Belediyelerde yatırımların durduğunu anlatarak şunları ifade etti: " Mazeret veya laf yerine hizmetüretmeye devam ediyoruz. Yatırımları iptal etmek yerine icra etmeye, inşaa etmeye devam ediyoruz.100 günlük sürede muhalefet partilerininkoca bir sıfır çeken belediyeciliğini izliyoruz. O belediyelerde yatırım yok, proje yok, hedef yok,görüyoruz ki israf çok, laf ve mazeret çok. Hatta başlayan yatırımların iptali var."


"İhale 6 ayiçinde yeniden yapılacak"


Uslu, ziyaretlerin ardından Kumluca Devlet Hastanesi 50 yataklı ek bina yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanlığının, 50 yataklı ek bina yapımı ihalesinin 6 ay içerisinde tekrar yapılacağını müjdeleyen Uslu, " Önümüzdeki 6 ay içerisinde ihalesi tekrar yapılarak Kumluca’mıza 50 yataklı ek binayı kazandıracağız. 50 yataklı ek binayla hastanemiz B sınıfına yükselecek" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
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