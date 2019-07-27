Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar için AK belediyecilik çalışıyor”

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde esnafları ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz merkez ilçeye bağlı Nar beldesini ziyaret ederek burada esnaflar ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Açıkgöz, “Doğal güzellikleri ile eşsiz beldemiz Nar’dayız. Nar, sıcak asfaltına kavuşurken bizler de hemşerilerimizi ziyaret ederek hasbihal ediyoruz.AK hizmetlerimizi vatandaşımıza ulaştırma gayretindeyiz. Gönül Belediyeciliği ile kazanan yine milletimiz oluyor” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz esnaf ziyaretlerinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından beldede başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelerken İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi’den de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.