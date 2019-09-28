Milletten şamarı yiyen terör sevici Mahsun sahnelere geri dönüyor

New York’ta Beş Minare filmi ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş faili teröristbaşı Fetullah Gülen’in propagandasını yapan, Güneşi Gördüm adlı filminde eşcinsel sapkınlığı doğal bir şeymiş gibi gösteren Vezir Parmağı adlı rezil filminde Osmanlı'yı ve milleti aşağılamaya çalışan ve her fırsatta terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl sonra sahnelere geri dönme kararı aldı.

Sinemada vatandaşın tokadını yiyen ve umduğunu bulamayan Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.

Hendek Operasyonlarında devlete "katil" demişti

Güvenlik güçlerinin Güneydoğu'da yürüttüğü Hendek operasyonlarında vatandaşın hayatını cehenneme çeviren terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyen ve "sözde barış" çağrısı yapan terör sevdalısı Mahsun Kırmızıgül, Kürt çocuklarını katledildiğini ima ederek devleti "katil" olmakla suçlamıştı.

"Vezir Parmağı" elinde kalmıştı

Terör sevici Mahsun Kırmızıgül'ün Osmanlı'ya ve İslami değerlere hakaret içeren 2017 yılında yaptığı "Vezir Parmağı" isimli filmi gişede büyük hüsrana uğramıştı. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 7 milyon 812 bin TL hasılat elde etmişti.