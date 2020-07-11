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Aktüel

Milletlerarası anlaşmalar

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:01:59 -
Milletlerarası anlaşmalar

ANKARA (AA) - Türkiye ve Ruanda arasında her iki ülkedeki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için 6 ay içinde 90 güne kadar karşılıklı seyahatler kapsamında vize zorunluluğunun kaldırıldığı anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçen yıl 24 Haziran'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"ya göre, Türkiye'den diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile Ruanda'dan diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri, 6 aylık süre içinde 90 günü aşmayacak şekilde taraf ülkenden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve geçici olarak ikamet etmek için vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

İki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve iş birliğini geliştirme amacıyla imzalanan anlaşma, her bir tarafın ülkesinde mukim uluslararası örgütlerin mensubu olan diplomatik ve hizmet pasaport hamillerinin aileleri için de geçerli olacak.


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