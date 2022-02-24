  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de
Ekonomi

Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Finansman Anlaşmasının tadiline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:42:00 -
Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Finansman Anlaşmasının tadiline yönelik teati edilen ekli mektupların onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Söz konusu tadil, anlaşmanın uygulanması, anlaşma kapsamındaki projelerin sözleşmelerinin tarihi, faaliyetleri ve nihai raporlarının teslim tarihinin uzatılmasına yönelik değişiklileri kapsıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay