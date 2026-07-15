Milletin ve inancın zaferi 10 yaşında

Türk milletinin iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün üzerinden 10 yıl geçti. Ümraniye, hain darbe girişimine 8 şehit ve 114 yaralısı ile karşı koydu. Aradan geçen yıllara rağmen Ümraniye Belediyesi, şehitleri ve gazileri düzenlediği anma programları, ziyaretler ve etkinliklerle vefa ve minnetle anmaya devam ediyor.

VATAN EVLATLARININ TEK YÜREK OLDUĞU GECE

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, ülkenin demokratik yapısını ve anayasal düzenini hedef aldı. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen Türk milleti, demokrasisine sahip çıkarak 24 saat geçmeden bu hain girişimi bertaraf etti. FETÖ mensubu subayların, 15 Temmuz’da WhatsApp’ta oluşturdukları grup üzerinden kalkışmayı koordine ettikleri, yapılan yazışmalarda sivil vatandaşlara yönelik vur emri verdiklerini ve girişim başarısız olunca da kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı. O gece 251 vatan evladı ülkesinin geleceği için şehit düşerken, 2 binden fazla kişi de yaralandı. Milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş, 15 Temmuz’u demokrasi tarihimizin en büyük destanlarından biri hâline getirdi.

ÜMRANİYE DEMOKRASİ NÖBETİNİN EN ÖN SAFINDAYDI

15 Temmuz gecesi Ümraniye’de de kadın, erkek, genç, yaşlı demeden binlerce vatandaş meydanlara çıktı. Ümraniye Belediyesi, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren oluşturduğu kriz masasıyla belediyeye ait iş makinelerini çevre yolu girişleri ve askeri tesislerin bulunduğu noktalara yönlendirdi. Böylece darbecilerin hareket alanı sınırlandırılırken, vatandaşlar da demokrasi nöbetine destek verdi. İlerleyen saatlerde Boğaziçi Köprüsü’nde yaşanan çatışmalarda Ümraniyeliler de en ön saflarda yer aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tankların ve silahların karşısına çıkan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarına kadar demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için mücadele etti.

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ MİNNETLE ANILIYOR

Ümraniye Belediyesi, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlediği programlarla şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Başkan İsmet Yıldırım’ın şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra mevlit programları, sergiler, seminerler ve anma etkinlikleriyle milli birlik ve beraberlik ruhu gelecek nesillere aktarılıyor. Gerçekleştirilen programlarla hem şehit ve gazi ailelerine vefa gösteriliyor hem de 15 Temmuz’da yazılan demokrasi destanının unutulmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Başkan Yıldırım: 15 Temmuz milletimizin yazdığı kahramanlık destanıdır

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 15 Temmuz’un milletimizin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir destandır. O gece milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurarak hain darbe girişimine geçit vermedi. Ümraniye olarak biz de bu mücadelede 8 şehidimizi toprağa verdik, 114 hemşehrimiz gazi oldu. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanettir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”