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Gündem

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

Yeniakit Publisher
2024-09-16 18:50:00 -
Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran tüm Türkiye’yi hüzne boğarken, Narin’in üzerinden nemalanmaya çalışanlar da sahneye çıktı. Dizilerinde terör örgütü PKK propagandasına yer veren Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisinin fragmanında Narin’e gönderme yapılması tepki çekti.

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği soruşturmada her an yeni bir detay ortaya çıkarken, Narin’in ölümünün üzerinden nemalanmaya çalışanlar da gündeme geldi.

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisinin fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, 28 yaşındaki Özgü Kaya’nın hayat verdiği ‘Deniz’ karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve Deniz’in ablası Ünzile’nin (Melis Birkan) o gelinliği ağlayarak çözdüğü görüldü.

Sahne, ‘Zeynebim’ türküsünde geçen “Söğüdün yaprağı narindir, narin…” mısrasıyla ekrana geldi.

Narin’e gönderme yapan dizinin fragmanı sosyal medyada tepki çekti.

 

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Yorumlar

Turan

Çok ucuz prim yapmak ancak böyle olur

Okur

Gözlerini para ve millet düşmanlığı bürümüş bir güruh.
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