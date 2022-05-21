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Siyaset 'Milletin sesi' mitingini ırkçılığın sesine çevirdiler!
Siyaset

'Milletin sesi' mitingini ırkçılığın sesine çevirdiler!

İstanbul Maltepe'deki "Milletin Sesi" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen vatandaşları hedef aldı. Kılıçdaroğlu, rakamsal çarpıtma yaptığı göçmenler için, "8 milyon kişiyi başımıza indirdiler, bu yük taşınamıyor. Gitmek zorundalar, gidecekler." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 23:58:00 - 2022-05-22 00:04:37
'Milletin sesi' mitingini ırkçılığın sesine çevirdiler!

 Yeniakit.com.tr 

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararından sonra Bursa'dan İstanbul'a taşınan CHP mitingi Maltepe'de gerçekleşti.

Mitingde partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen vatandaşları hedef aldı.

"Türkiye'ye gelen kaçakların, Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. Yol geçen hanına dönen sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler." ifadelerini kullandı.

Yalan rakamlarla sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "8 milyon kişiyi başımıza indirdiler, bu yük taşınamıyor. Gitmek zorundalar, gidecekler. Ortadoğu barış ve işbirliği teşkilatını kuracağız, Suriye'ye, Ortadoğu'ya barış getireceğiz. Bizim ilkemiz Atatürk'ün söylediği Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesidir." dedi.

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