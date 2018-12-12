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Milletin parasıyla Pensilvanya ziyareti!

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan bir albay, Kara Harp Okulunda okuduğu dönemde, meslek içi eğitim için komutanlarla ABD'ye gittiklerini, milletin vergisiyle oluşturulan devlet kaynaklarını kullanarak burada FETÖ elebaşı Gülen ile görüştüklerini anlattı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:51
Milletin parasıyla Pensilvanya ziyareti!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi itirafçıların verdiği bilgiler, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanması ve kripto üyelerini ortaya çıkarıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar sürüyor.
Edirne merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 418 asker hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 1 tuğgeneral, 3 albay, 3 yarbay, 7 binbaşı, 4 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 12 teğmen olmak üzere 131 muvazzaf asker tutuklandı. 220 rütbeli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan çoğunluğu muvazzaf asker, örgütün "itirafçı olmayın" şeklindeki baskılarına rağmen, Türk Ceza Kanununun 221/4 maddesi gereğince örgütün yapısı ve faaliyetleri kapsamında işlenen suçlara ilişkin bilgi vererek adli makamlara yardımcı olmak istediğini açıkladı.

Örgütün kirli yüzünü anlattılar

Bu kapsamda şu ana kadar ifadeleri alınan şüphelilerden 297'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Etkin pişmanlıktan faydalanan, aralarında üst düzey rütbelilerin de olduğu itirafçılar, örgütün kirli yüzünü anlattı.

İtirafçılar, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmayan, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen dernek-vakıf üyeliği olmayan, "kripto" şeklinde nitelendirilen örgüt mensupları ile FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi.

Kripto FETÖ mensupları, fotoğraf eşleştirmeleriyle tespit edilirken, itirafçılar askeri personelle irtibatlı sivil kamu görevlilerinin isimlerini de yetkili mercilere aktardı. Etkin pişmanlıktan yararlananların verdiği bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelinde 2 binden fazla kripto FETÖ üyesi yakalandı.

Milletin vergisiyle Gülen'i ziyaret etmişler

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan bir albay, Kara Harp Okulunda okuduğu dönemde, meslek içi eğitim için komutanlarla ABD'ye gittiklerini, devletin kaynaklarını kullanarak burada Fetullah Gülen ile görüştüklerini anlattı.

Pensilvanya'da öğrencilerin bir gece Gülen'in konutunda kaldığını aktaran itirafçı, buna da bazı subayların bilerek göz yumduğunu belirtti.

İtirafçı rütbeli bir başka askerse, tuğgeneral, albay ve yarbayların iletişim için örgütteki "abi"lerin verdiği telefonları kullandığı, telefon hatlarının da başkalarının üzerine kayıtlı olduğu bilgisini verdi.

Diğer bazı rütbeli askerler de, örgütün birçok sınav sorusunu aldığı, askerlerin örgüt aracılığıyla evlendirildiği, birbirleriyle kurdukları iletişim ile örgütün önde gelen kripto kişileri gibi birçok konuda itirafta bulundu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:51
  1. Edirne
  2. muvazzaf askerler
  3. FETÖ
  4. devlet kaynakları
  5. vergi

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı34 dk önce
    akitçi kardeşlerim, birde şu fetöyü ziyaret eden milletvekilleri vardı, hatta mukaddes bir yere gitmiş gibi başını örtenlerden hatırlarsınız. onlarda savunmalarında türk günü ve program için abd ye gittik, sonrada uğrayıverdik demişlerdi. uğrayıvermeyi kendi ceplerinden mi karşılamışlardı?
  • vatandasisyandavatandasisyanda44 dk önce
    devletin parası ile papaza el öpmeye gidenleri neden yazmıyorsun akit. ...
  • nadidenadide57 dk önce
    Neden kripto çözmekle uğraşıyorlar anlamıyorum. Zaten Erdoğan ve akpli vekiller Feto ile beraber değil miydi, resimlerini görüyoruz internetten. Hayal mi onlar? Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekinden detaylı bilgi almak daha dogru olmaz mı? Enteresan bir haber.
  • AkiAki59 dk önce
    AKP milletvekilleri kendi paralarıylamı gitmiş devlettenmi gitmiş onuda yazıverin...
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