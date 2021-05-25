Milletin parası terör destekçilerine gitmeyecek! HDP’ye hazine yardımı kesiliyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Uzun zamandır ‘Seçim Yasa Taslağı’ üzerinde çalışan AK Parti’den, “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz” diyerek PKK’nın maşası olduklarını itiraf eden, eli kalem tutması gereken çocukları dağa kaçıran HDP’ye kötü haber geldi. Hazırlanan taslakta sona doğru gelinirken taslak içerisinde yer alan, “Partilerin terörle ilişkileri mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardımı kesilecek” kriteri, seçim dönemlerinde devletin kasasından en büyük payı alan 3’üncü parti olan HDP’nin bu yardımı almasının önünü kesiyor.

Bu para zaten haram

Devletin bütçesinden HDP’ye verilen paraların, ödenen maaşların zaten haram olduğunu söyleyen Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, “Biz her zaman HDP’nin devletin bütçesinden aldığı paranın haram olduğunu dile getiriyorduk. Hükümetimizin böyle bir çalışma yapması çağrılarımızın boşuna olmadığının en büyük kanıtıdır. Hazırlanan taslağı sonuna kadar destekliyoruz. Teröristlerle bağlantısı olan hangi siyasi parti olursa olsun kapatılması elzemdir. Bugün HDP devletten aldığı her kuruşu dağa aktarıyor. Dağdaki teröristler de bu paralarla aldıkları kurşunları askerimize, polisimize, korucumuza sıkıyor. Bugün hâlâ HDP önünde evlatları için nöbet tutan anneler var. Bu paralarla o zavallı çocukların gözünü boyayan HDP, eli kalem tutması gereken gençlerin eline silah verip dağa kaçırıyor. Bu hazırlanan taslak ile HDP’nin dağa gönderdiği paraların da önü kesilecek. PKK’nın da gelirine büyük bir darbe vurulacak. Bugün seçim yapılsa HDP nerden baksanız 50 milyon liradan fazla para alacak. Bu parayı terör destekçilerine vereceğimize şehit çocuklarına, gazilerimize daha fazla katkıda bulunabiliriz. En azından paramız ülkemizin menfaatlerine kullanılabilir” dedi.

Meclisten de kovacağız!

Yapılan çalışmayı memnuniyetle karşılayan Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise şunları söyledi:

“Şehit aileleri ve gaziler olarak devletten HDP’ye verilen paralar bizleri derinden üzüyordu. Biz bu topraklara vergimizi de verdik kanımızı da. HDP’ye yapılan her yardım PKK’nın sıktığı kurşundan daha ağır yaraladı bizleri. Ancak AK Parti’nin yaptığı bu çalışma bizleri memnun etti. Hükümetimizin sesimizi duyduğunu gördük. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları artık boşa akmış olmayacak. Devletimizin verdiği paralar Kandil’e gidiyordu. Onların cebine giren maaşları dahi bizim canımızı acıtıyordu. İnşallah en kısa zamanda bu partiyi Gazi Meclisimizden de kovacağız.”