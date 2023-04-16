Milletin kanı Zilletin elinde

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Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerin hemen ardından harekete geçen Zillet İttifakı ve avaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarını hedef aldı. Yoğun şekilde karalama kampanyası yürüten Zillet İttifakı en büyük darbeyi de Kızılay ve kan stoklarına vurdu. Sanatçı kimliğinin arkasına saklanıp CHP’nin iftira değirmenine su taşıyan zevat ve fonlu medyanın hep birlikte hareket etmesiyle Kızılay’ın vatandaşların bağışladığı kanı, ihtiyaç sahiplerine parayla sattığı algısı oluşturuldu. Bu iftira bağışçı sayısında ciddi bir azalmaya sebep oldu.

Siyaset ve basın camiasının önemli isimleri, kanın işlenmesi, çeşitli tetkik ve tahlillere tabi tutulup, soğuk zincir kırılmadan hastanelere sevk edilmesi esnasında oluşan maliyetin SGK tarafından karşılanmasını, “Kızılay vatandaşa kan satıyor” şeklinde lanse eden ihanet bileşenlerine tepki gösterdi.

85 MİLYONA İHANET ETTİLER

Yalan ve iftira haberlerine tepki gösteren gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, “Beddua edebilen birisi olsaydım beddua ederdim. 85 milyon insan için büyük bir önem arz eden bu meselede, karalama kampanyasına bilinçli bir şekilde alet olanların kana ihtiyaç duymasını ve bu yalanın bedelini bizzat yaşayarak ödemesini isterdim. Ama bizler Müslümanız, bunu yapamıyoruz. Kan bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele. Büyük deprem sonrası Kızılay’a saldırıp, “kan da vermeyeceğiz”, “Kızılay kanı vatandaşa satıyor” dediler. Kanın işlenmesi esnasında oluşan maliyetin SGK’dan makul miktarlarda bir bedelle tahsil edilmesini çarpıttılar. Sırf iktidar nefretiyle halkın arasına nifak tohumu ektiler. Bu fitneye ince eleyip sık dokuması gereken insanlar da alet oldular. Mesela Temel bey (SP Genel Başkanı) ekrana çıkıp “Kızılay’a kan bile vermem!” dedi. Hukuk nasıl ki herkese lazımsa kan da hepimize gerekebilir. Tek bir hastamız bile bu sebeple hayatını kaybederse, nasıl bir vebal almış olur bu insanlar. Kendileri ve yakınlarının bu kana ihtiyaç duymayacağı ne malum” tepkisini gösterdi.

Operasyonu ibretle izledik

21. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Çakar ise şunları söyledi: “Düzenli olarak Kızılay’a kan veririm ve mensubu olduğum camiaya da bu yönde tavsiyede bulunurum. 11 ilimizi vuran deprem sonrası nasıl bir algı operasyonu çektiklerini ibretle izledik. Kızılay’ın hastalardan kan parası talep edip etmediğini, bir telefonla teyit edebilecek siyasetçiler, medya mensupları ve sanatçılar, gözlerini kapayıp herkesin ansızın ihtiyaç duyabileceği hayati öneme sahip bir maddenin bağışlanmaması için kampanya yürüttüler. Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların giderilmesi stoklarda ciddi bir kayıp oluşturdu. Bu yalanlar yüzünden de bağışlar azaldı. Son günlerde Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Kurumumuz algılara teslim olmayıp stokları kapatmaya çalışsa da stoklar hâlâ kritik seviyede.

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BU ÜLKEDE İMAM VE AİLESİNİ AIDS’Lİ KANLA ÖLDÜRDÜLER

“Geçmiş yıllarda kanın gelişi güzel alınıp hastalara verilmesi yüzünden ciddi sağlık sorunları hatta ölümler yaşandı. Hatırlayın geçmiş yılları, Urfa’daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir imam kardeşimize verilen kan iyi analiz edilmemiş, HIV virüs taşıyordu. O kardeşimiz, eşi ve çocukları AIDS’ten öldü. Şimdi niye yok böyle bir şey? Dışarıdan ithal edilen yüksek maliyetli cihazlar var, bu kanın stoklanması var, bunların hepsi ayrı maliyet, bunları ister istemez bir şekilde karşılayacak Kızılay. Bunu da SGK ödüyor vatandaştan alınan bir bedel yok. Kamuya hizmet eden iki kurum aralarında ticari maksatlı bir işlem yok. Adı millet olsa da Zillet diye tabir ettiğimiz oluşum kanımıza dokunmaya, kanımıza göz dikmeye başlamıştır. İsminin önünde Türk kelimesinden başka Türklükle en ufak bağı olmayan, alanı dışındaki hemen her konuda açıklama yapan Türk Tabipler Birliği de Kızılay’a yapılan kan satıyor algısının ardındaki gerçeğini bildiği halde ne basına ne topluma açıklama yapmadı. Bu yalanlar söylenirken ses etmeyen TTB, şimdi kalkıp ‘Kan yok, ameliyatlar erteleniyor’ diye yaygara yapıyor.”