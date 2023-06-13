Milletin inancına böyle dil uzattı! Bu ne hazımsızlık koçum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, dinî eğtime karşı olan hazımsızlığını bir defa daha ortaya koydu.

AK Parti’nin eğitimi yozlaştırdığını savunan Ağırel, “son hamlenin tüm okulların imam hatipleştirilmesi projesiyle geldiğini" iddia etti.

Ağırel, maksatlı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazsak ne desek boş... İnsanlar 'İnancımıza karışmayın' dedikçe AKP iktidarı çocuklara siyasal İslam'ı dayatmaya devam ediyor. Diyanet İşleri başkanı dahil tarikat liderleri bile 'Deizm artıyor' diye feryat ederken bu anlayışın artık planlı bir kötü niyetten başka bir şey olmadığını düşünüyorum.

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(…) Milli eğitimin acilen tarikatların ve uzantısı vakıfların elinden kurtarılması gerekiyor.”