Milletin ekmeğinde gözü olanlar iş başında! Ahlaksızlar İki ay önce gelen zammı yeni haberleştiriyorlar

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Halkın ekmeğine göz dikenler, adeta ucuz ekmek alınmaması için birbiri ile yarışıyor.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" sözleri ile Türk milletine alelen hakaret edip cezaevine giren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yaptığı bir açıklamasında, "Aralık ayında ekmek 7,5 lira olmazsa fırıncılar iflas edecek." demişti.

Kolivar'ın açıklamasına karşın İstanbul'da hiçbir fırıncının iflas ettiğine ilişkin haber gelmedi.

Öte yandan ekmek fiyatının zaten iki ayı aşkın süredir 5 TL olduğu İstanbul'da, sanki ekmek 1 Ocak'ta 5 lira olacakmış gibi haberler servis edildi.

Halkın ekmeğine göz diken medya kuruluşları, "İstanbul'da ekmek 5 lira olacak." başlıkları attı.

İşte ahlaksızlığın resmi!

Haberin manşetinde ahlaksızlığı yapıp, başından sonuna kadar gereksiz kelimelerle içini süsleyen haber kuruluşları, son kısma ise görünmeyecek şekilde şu ifadeleri ekledi:

Bu arada İTO tarifesine göre 210 gramlık ekmek bugün 4 TL’ye satılması gerekirken İstanbul'un büyük bölümünde zaten 5 lira fiyatla raflarda yerini alıyor.