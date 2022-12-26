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Ekonomi Milletin ekmeğinde gözü olanlar iş başında! Ahlaksızlar İki ay önce gelen zammı yeni haberleştiriyorlar
Ekonomi

Milletin ekmeğinde gözü olanlar iş başında! Ahlaksızlar İki ay önce gelen zammı yeni haberleştiriyorlar

İstanbul'da 2 ayı aşkın süredir 5 TL'den satılan ekmeğe 2 ay önce yapılan zam, bazı yayın kuruluşları tarafından 1 Ocak 2023'te yapılacakmış gibi haberleştirilerek yeniden servis edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 01:26:00 - 2022-12-26 01:49:55
Milletin ekmeğinde gözü olanlar iş başında! Ahlaksızlar İki ay önce gelen zammı yeni haberleştiriyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Halkın ekmeğine göz dikenler, adeta ucuz ekmek alınmaması için birbiri ile yarışıyor.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" sözleri ile Türk milletine alelen hakaret edip cezaevine giren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yaptığı bir açıklamasında, "Aralık ayında ekmek 7,5 lira olmazsa fırıncılar iflas edecek." demişti.

Kolivar'ın açıklamasına karşın İstanbul'da hiçbir fırıncının iflas ettiğine ilişkin haber gelmedi.

Öte yandan ekmek fiyatının zaten iki ayı aşkın süredir 5 TL olduğu İstanbul'da, sanki ekmek 1 Ocak'ta 5 lira olacakmış gibi haberler servis edildi.

Halkın ekmeğine göz diken medya kuruluşları, "İstanbul'da ekmek 5 lira olacak." başlıkları attı.

İşte ahlaksızlığın resmi!

Haberin manşetinde ahlaksızlığı yapıp, başından sonuna kadar gereksiz kelimelerle içini süsleyen haber kuruluşları, son kısma ise görünmeyecek şekilde şu ifadeleri ekledi:

Bu arada İTO tarifesine göre 210 gramlık ekmek bugün 4 TL’ye satılması gerekirken İstanbul'un büyük bölümünde zaten 5 lira fiyatla raflarda yerini alıyor.

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Yorumlar

Her yer zam

Ahlaksızlar doğal gaza da %85 zam yapmışlar !

Mesut SARP

Asıl ahlaksızlar yolsuzlukla hırsızlıkla fakir fukaranın haklarını gasp edenler ve yalan soyleyenlar ve dahi onlara yol verenlerdir.
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