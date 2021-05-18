Milletin aklıyla dalga geçen Karar'ın algı operasyonu elinde patladı! Tablodaki oranlar bakın ne diyor

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Karar Gazetesi, yeni bir algı operasyonuna imza attı. Test sayısının düşürülerek vaka sayısının düştüğü algısı oluşturmaya çalışan Karar gazetesi, okuyucusunun aklıyla dalga geçti.

Tam kapanmanın bitmesiyle vaka sayılarının 10 binlere kadar düşmesini "mucize" diyerek dalga konusu yapmaya çalışan sözde gazete, test sayısının yetersiz olduğunu iddia etti.

Vaka sayısının düşmesi, dolayısıyla hastanelere başvurulan şikayetlerin düşmesi nedeniyle test sayısının da düşmesi gerçeğini örtbas etmeye çalışan Karar, kapanmanın devam etmesini isteyerek "madem hızlı sonuç alınabiliyor, 1 hafta daha dişimizi sıkalım, vakaları sıfırlayalım" diye yazdı.

Tablodaki oranlar Karar'ı yalanladı

Tam kapanmanın başladığı gün 278 bin 108 test yapılırken 37 bin 674 vaka tespit edildi. Kapanmanın bittiği gün ise 206 bin 836 testte 10 bin 174 vaka yansıdı.

İki tablo arasındaki oranlar ise test sayısında yüzde 35, vaka sayısında ise yüzde 73 düşüş olduğu belirlendi. Bu tablodaki veriler ise Karar gazetesinin algı operasyonunu çökerti.

İşte 17 Mayıs ve 29 Nisan koronavirüs tablosu: