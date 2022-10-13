Milletin aklıyla alay ettiler! CHP'den 'Kayıp 8 saat' savunması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde partisinin bile açıklamakta zorlandığı skandal gelişmeler yaşandı. Kılıçdaroğlu ''İcazet turu'' olarak gösterilen ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kayboldu.

Normal şartlarda Boston’dan Washington'a gitmek için uçak bileti alan ancak kara yolunu tercih eden CHP liderinin 8 saat boyunca ne yaptığı bilinmiyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun tercih ettiği güzergahın terörist başı Fetullah Gülen’in yaşadığı yer olan Pensilvanya’dan geçmesi akıllara, 'Gülen’i mi ziyaret etti?' sorusunu getirdi.

"Sorduk soruşturduk, sıfır bilgi"

Kılıçdaroğlu'nun yanında ABD'ye giden Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?" başlıklı yazısında CHP liderinin ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Bursalı şunları yazdı: "Salı sabahı Boston’dan ayrılıp havaalanına gittik. Uçağa binince önde sadece CHP milletvekilleri ve yetkilileri Faik Öztrak ve Yunus Emre oturuyordu. Kılıçdaroğlu yoktu. Ona ayrılmış bir koltuk da yoktu! Aaa dedim kendime, Kılıçdaroğlu başka yerde! Nereye gitti acaba? Sorduk soruşturduk, sıfır bilgi..."

"Yandaşlar dışındaki Türk gazeteciler alınmadı"

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki programlarına yanında getirdiği yandaş gazeteciler dışında Anadolu Ajansı dahil Türk gazetecileri almadı. Skandala tepki gösteren NTV’nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay, “Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington’da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor.” ifadelerini kullandı.

Milletin aklıyla alay ettiler!

CHP skandal gelişmeleri "şeffaflık" ifadesiyle savunmaya kalkıştı. Konuya ilişkin konuşan CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan “Bizim bu konulardaki tutumumuz çok net ve açıktır. Gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız. Şeffaf olmayan hiçbir ilişki içinde bulunmayız.” şeklinde laf kalabalığı yaptı.