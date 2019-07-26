'Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.

Erdoğan, "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.