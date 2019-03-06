Milletimiz hem iktidar hem de muktedirdir

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Tire İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, “Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimize uğraşalım istediler. Türkiye’nin yakasından on yıllardır düşülmedi” dedi.

Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-kapalı, laik-dindar diye hep kaos olmasının istendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu: “Hep birbirimizle kavga edelim, cebelleşelim istediler. Ondan sonra da geleceğe bakmayalım istediler. Mecali olmayan, boynu eğik, beli bükük bir Türkiye olsun, değerlerinden uzaklaşan, köksüz, ana, ata, komşu tanımayan, vefa bilmeyen bir Türkiye olsun istediler. Onun için bu ülkede başbakanı, bakanları astılar. Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimizle uğraşalım istediler. Bize dediler ki ‘ey eciş bücüşler, ey köylünün çocukları, siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz’ dediler. ‘Ey şalvarlılar, siz kimsiniz de bu ülkede vesayeti ortadan kaldırıp, bu ülkeyi kalkınan büyüyen güçlü bir Türkiye yapacaksınız’ dediler. Adnan Menderes yapmaya çalıştı, bedelini ödettiler. İktidar olabilirsin muktedir olamazsın’ dediler. Yıllarca beynimize bunu çaktılar. ‘Biz yönetiriz’ dediler. Bugün milletimiz hem iktidar, hem muktedirdir.”

Gittiğimiz yere adalet götürüyoruz

Türk milletinin Batı gibi olmadığını, gittiği yerleri çökertmediğini, gittiği yerin kanını emmediğini vurgulayan Soylu, 6 asırdan fazla bir zaman büyük bir coğrafyada hak, adalet, hukuk sağlayan bir milletin soyundan gelen bu milletin kimseyi sömürmediğini ifade etti.

Türkiye’nin Afrin’e girdiğini ve terör örgütü PKK’yı buradan çıkardığını dile getiren Soylu, “Ne oldu? Amerika bir şey söyleyebildi mi?” dedi.

Soylu, sert konuşmaları nedeniyle kendisini zaman zaman eleştirenlerin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Ne diyeceğim yani, lafı boğazımızda da mı düğümleyeceğiz. Kadın çıkmış, karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri diyor ki, ‘sırtımı PYD’ye, YPG’ye PKK’ya dayadım.’ Şimdi sana dört tane duvar verdik, ister o duvara daya ister o duvara. Yanlış mı söylemişim Tire?”

CHP PKK’nın taşıyıcı annesi

2,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını, her istihbarat aldığında midesine kramp girdiğini, kalbinin sıkıştığını dile getiren Soylu, “CHP’nin PKK’ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber son vermek gerekir. Onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı, tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi kolunu PKK’ya kaptırmıştır, kaptırmıştır, kaptırmıştır...” dedi.

Suudi trollerin hedefinde

Kaşıkçı cinayetini Türkiye’ye mal etmeye çalışan Suudi trollerinin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suudi troller tarafından, sosyal medyada, Arapça altyazıyla, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor" başlığıyla servis edildi. Bakan Soylu, Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmasında, PKK-YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerini hedef almıştı.