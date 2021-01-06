  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milletimiz darbecilere dersini vermiştir
Gündem

Milletimiz darbecilere dersini vermiştir

Türkiye, önemli projelerini hayata geçirerek dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde malum zihniyet hâlâ başörtüsü, darbe tartışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:30:00 -
Milletimiz darbecilere dersini vermiştir

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Genelkurmay Başkanlığı yapmış birinin vesayet rejimine özlem duyarcasına bugüne göndermelerde bulunması, eski CHP milletvekilinin başörtüsü düşmanlığı yapması sadece muhalif olmakla açıklanamaz. Oyunun farkındayız. Darbe çığırtkanlıkları, Batı’dan iktidar dilenmeler, AB’ye ram olmalar, aba altından sopa göstermeler, ardından öğrenci olayları ve sokak gösterileri. Hatırlatmak isteriz ki 27 Mayıs darbesine giden yol, bu tür yalan tezviratlarla örülmüş, Menderes hükümeti görevden uzaklaştırılmış, milli irade gasp edilmişti. Milletimiz; 18 yılda 14 seçimde Cumhuriyet Mitingi nasıl düzenlenir göstermiş, 15 Temmuz’da da darbecilere dersini vermiştir. Efendilerinin emriyle okullarımızı, sokaklarımızı darbecilik ve devrimcilik oyunlarıyla karıştırmak isteyen terör örgütlerinin provokasyonlarına masum öğrencilerimizin alet olmayacağına inanıyoruz. Milli iradeye ve sandığa tahammülü olmayan bu zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

“Sakat anlayış, hastalıklı zihniyet”

Başörtüsü ile darbeyi gündeme getirenlerin hastalıklı zihniyete sahip olduğunu ve milletimizin başörtüsüne de iradesine de sahip çıkacağını ifade eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, “Her iki hezeyan da malum zihniyetin dışa vurmuş halidir. Son derece sakat anlayışın, hastalıklı zihniyetin karşısında olan milletimiz, başörtüsüne de, iradesine de sahip çıkar. Bu ülke de, bu zamanda kimsenin başörtüsüyle, giyim, kuşamla bir sorunu yoktur. Bunu hâlâ nasıl gündeme getirebiliyorlar anlamak mümkün değil. Genelkurmay başkanlığı yapmış, böylesine tecrübeli birinin darbe iması ile konuşması akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!
Dünya

Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka
Gündem

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, arşivden çıkardığı belgelerle darbe imasında bulunan İlker Başbuğ'un yalanını ortaya çıkardı. ..
Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz
Dünya

Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Kazak topraklarına göz diktiğini ifade ederek Moskova yönetime tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay