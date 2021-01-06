Milletimiz darbecilere dersini vermiştir

Hasan Eğrigöz Ankara

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Genelkurmay Başkanlığı yapmış birinin vesayet rejimine özlem duyarcasına bugüne göndermelerde bulunması, eski CHP milletvekilinin başörtüsü düşmanlığı yapması sadece muhalif olmakla açıklanamaz. Oyunun farkındayız. Darbe çığırtkanlıkları, Batı’dan iktidar dilenmeler, AB’ye ram olmalar, aba altından sopa göstermeler, ardından öğrenci olayları ve sokak gösterileri. Hatırlatmak isteriz ki 27 Mayıs darbesine giden yol, bu tür yalan tezviratlarla örülmüş, Menderes hükümeti görevden uzaklaştırılmış, milli irade gasp edilmişti. Milletimiz; 18 yılda 14 seçimde Cumhuriyet Mitingi nasıl düzenlenir göstermiş, 15 Temmuz’da da darbecilere dersini vermiştir. Efendilerinin emriyle okullarımızı, sokaklarımızı darbecilik ve devrimcilik oyunlarıyla karıştırmak isteyen terör örgütlerinin provokasyonlarına masum öğrencilerimizin alet olmayacağına inanıyoruz. Milli iradeye ve sandığa tahammülü olmayan bu zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

“Sakat anlayış, hastalıklı zihniyet”

Başörtüsü ile darbeyi gündeme getirenlerin hastalıklı zihniyete sahip olduğunu ve milletimizin başörtüsüne de iradesine de sahip çıkacağını ifade eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, “Her iki hezeyan da malum zihniyetin dışa vurmuş halidir. Son derece sakat anlayışın, hastalıklı zihniyetin karşısında olan milletimiz, başörtüsüne de, iradesine de sahip çıkar. Bu ülke de, bu zamanda kimsenin başörtüsüyle, giyim, kuşamla bir sorunu yoktur. Bunu hâlâ nasıl gündeme getirebiliyorlar anlamak mümkün değil. Genelkurmay başkanlığı yapmış, böylesine tecrübeli birinin darbe iması ile konuşması akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.