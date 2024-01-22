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Siyaset Milleti enayi yerine koyma operasyonu! HDP’nin başkan seçtirdiği Mansur’dan şeytanca cümle!
Siyaset

Milleti enayi yerine koyma operasyonu! HDP’nin başkan seçtirdiği Mansur’dan şeytanca cümle!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 10:08:00 -
Milleti enayi yerine koyma operasyonu! HDP’nin başkan seçtirdiği Mansur’dan şeytanca cümle!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "HDP’nin başkan seçtirdiği Mansur’dan şeytanca cümle!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Samimi kanaatimi söylemek gerekirse, bana sorarsanız, “Mansur Yavaş’ı nasıl tanımlarsınız” diye..

“Saf bir siyasetçi” derim..

Bir üçkağıtçının davasını alıp, nakit vekalet ücreti yerine, kendisinden senet alması dahi, Mansur Yavaş’ın ne kadar saf olduğunu gösteriyordu..

Öyle ki, o üçkağıtçı müvekkili yüzünden, Mansur Yavaş’ın cezaevine girmesi bile gündeme gelmişti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama bugün geldiğimiz noktada..

Mansur Yavaş öyle cümleler kuruyor, öyle konuşmalar yapıyor ki..

“Bu adam saf falan değil, şeytan olmuş” diyesim geliyor..

Veya bir ihtimali daha not edeyim, “Arkasındakiler öyle şeytan ki, bu Mansur Yavaş’ı da şeytanca kullanıyorlar..”

Kendisi veya arkasındakiler..

Farketmez..

Beni, “şeytanca cümleler” tespitine ne itti?

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