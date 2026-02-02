NASA Ay’a geri sayım başlattı: Mürettebat fırlatma tarihini bekliyor

  • İSTANBUL
NASA, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak dev roketin yakıt dolum testi için iki günlük geri sayımı başlattı; bu kritik deneme, mürettebatın fırlatma tarihini belirlemede en önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Hastalık riskine karşı Houston'da karantinada bulunan Komutan Reid Wiseman ve ekibi, 1972 yılından bu yana Ay'a gönderilecek ilk insanlar olacak. Mürettebat, prova sürecini üslerinden takip ederken roketin uçuş onayı almasının ardından Kennedy Uzay Merkezi'ne geçecek.

AŞIRI SOĞUKLAR PROGRAMI AKSATTI

Florida'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt testi ve olası fırlatma tarihi iki gün ertelendi. 98 metre uzunluğundaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi iki hafta önce fırlatma rampasına çıkarılmıştı.

Isıtıcılar ve özel sistemler yardımıyla soğuk hava şartlarına karşı korunan sistemlerde bugün yapılacak yakıt testi başarılı geçtiği takdirde, en erken fırlatma tarihi 8 Şubat olarak hedefleniyor.

AY YOLCULUĞUNUN DETAYLARI

Pazartesi günü yapılması planlanan testte, roketin tanklarına yaklaşık 2,6 milyon litre süper soğuk yakıt doldurulacak. Süreç, motorların ateşlenmesine sadece 30 saniye kala durdurulacak. ABD ve Kanadalı astronotları taşıyan Orion kapsülü, Ay çevresinde tur attıktan sonra yaklaşık 10 gün sürecek görevini Pasifik Okyanusu'na inerek tamamlayacak.

FIRLATMA TAKVİMİNDE YOĞUNLUK

NASA'nın önündeki tek engel hava şartları değil. Şubat ayı içerisinde sadece belirli günlerde fırlatma penceresi bulunurken, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yeni bir mürettebat gönderilmesi görevi de takvimi sıkıştırıyor.

Görev yöneticileri, 11 Şubat'a kadar fırlatmanın gerçekleşmesi durumunda Ay misyonuna öncelik verileceğini belirtiyor.

