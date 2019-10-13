Millete muhalif dernekler Gezi’ci Kavala için kırk takla atıyor! Taksim’in göbeğinde bakın ne dağıttılar

yeniakit.com.tr 2013’te patlayan ilk darbe girişimi ‘Gezi Parkı Ayaklanması’nı finanse eden kaos destekçisi ve 15 Temmuz 2016’da Büyükada’da “darbe organizatörlerinden” casus Henri Barkey ile temaslarda bulunduğu belirlendiği için 2017’de tutuklanan Osman Kavala için, memleket muhalifleri Taksim’de kartpostal dağıttı.

“Özgürlük” istediler

Taksim’de “Osman Kavala’ya özgürlük” yazılı kartpostallarda, “Gezi Parkı protestolarını yönlendirdiği iddia edilen 16 sivil toplum temsilcisi, hiçbir somut kanıta dayanmayan bir iddianameyle‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanıyor. İddianamenin kabul edilmesi savcılık ve mahkemenin tüm delillerin toplandığına kanaat getirdiğini gösteriyor. Buna rağmen, Osman Kavala’nın hala cezaevinde tutularak özgürlüğünden yoksun bırakılması, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı ve keyfi bir uygulamadır” ifadelerine yer verildi.

Destek veren dernekler

Skandal kartpostalda, “Bu kartpostal, sivil toplum temsilcilerinin ve hak savunucularının hedef alınmasından büyük endişe duyan aşağıda adı yazılı örgütler tarafından hazırlanmış ve bu kaygıyı paylaşan yurttaşların imzasına açılmıştır” denildi. Söz konusu örgütler şu şekilde:

-Civil Rights Defenders

-Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

-Hafıza Merkezi

-İnsan Hakları Gündemi Derneği

-Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği

-Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

-Türkiye İnsan Hakları Vakfı

-Uluslararası Af Örgütü

-Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

-Yurttaşlık Derneği

Biz bu dernekleri bir yerlerden tanıyoruz!

Söz konusu dernekler arasında, Türkiye’ye karşı PKK’yı savunacak kadar ileri giden, LGBTİ’li sapkınları koruyacak kadar ahlaksızlığı normalleştiren, aynı zamanda Kavala ile birlikte Büyükada’daki toplantıyı takip eden dernekler dikkat çekiyor.

Uluslararası Af Örgütü, 2018 senesinde Türkiye’ye karşı PKK’lıları savunan skandal bir rapor yayınlamıştı. Afrin’deki TSK varlığından “işgalci” diye bahsedilen raporda, PKK ise, “özerk yönetimin askeri gücü” şeklinde nitelendirilmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nden Türkiye için skandal rapor

Aynı örgüt tarafından düzenlenen “Homofobi, Transfobi ve Bifobiye Karşı #FobiniUçur!” etkinlikleri kapsamında 2019’un Mayıs’ında, Ankara Ahlatlıbel Parkı ve İzmir Kordon Sahil Yolunda bir araya gelen sapkınlar, LGBTİ’lere destek mesajları vermişti.

Durdurun bu rezilliği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ise, Osman Kavala ile birlikte, Büyükada’daki darbe toplantısını takip etmişti.

Böylece Osman Kavala’ya destek veren ulusal ve uluslarası ağlar birkez daha gözler önüne serilmiş oldu!..