Millete hakaret ederken kahkaha atan Cem Yılmaz Kuneri eleştirisini kaldıramadı!

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve birçok izleyici tarafından eleştirilen Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı. Sosyal medyada diziyle ilgili yapılan "Maalesef kötü bir seri" eleştirisini kaldıramayan Yılmaz, "Kötü değil, yalnızca sana göre değil. Boş işleri bırak gülüm, canım, şeker kardeşim" cevabını verdi.

Komedi adı altında bel altı espiriler yapan Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yılmaz, yayınlandığı ilk günden itibaren tartışılan dizi için bir sosyal medya kullancısının eleştirisini kaldıramadı.

Kuneri eleştirisini kaldıramadı

Komedyenden ziyade çoğu zaman politik bir figür olarak öne çıkan Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili "Maalesef çok kötü bir seri" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcısının eleştirisine bozuldu.

Daha önce oğluyla arasında geçen millete hakaretin edildiği bir diyaloğu gülerek anlatan Yılmaz, eleştiriye "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" yanıtını verdi.

Kullanıcı yoruma "Seviyorum seni abi" karşılığını verince Cem Yılmaz da, durumu toparlayarak, "Bir gönül sayfası daha açıldı. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yaşa Osman" ifadelerini kullandı.