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Gündem Millete "aptal" diye hakaret eden Cihan Kolivar'dan bir skandal daha! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Gündem

Millete "aptal" diye hakaret eden Cihan Kolivar'dan bir skandal daha! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ekmeği "aptal toplumların temel maddesi" olarak tanımlayarak Türk milletine de hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın bir skandalı daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 19:06:00 -
Millete "aptal" diye hakaret eden Cihan Kolivar'dan bir skandal daha! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ekmeği "aptal toplumların temel maddesi" olarak tanımlayarak Türk milletine de hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

"Toplumun yüzde 80'i hırsız"

Kolivar'ın akşam saatlerinde tahliye kararının ardından yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

Katıldığı bir canlı yayında yine Türk milletini hedef alan Kolivar, toplumun yüzde 80'inin hırsız olduğunu iddia etti. Ayrıca küçük esnafa da nefret kusan Kolivar "Küçük esnafa kasaba, manava, bakkala, fırıncıya sorsan çok dürüstler dimi?" ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

Abdullah Biri

"Soğan yiyenin agzı kokar" Türkün Atasözü  

Ali Yar

Hz. Ali R.A derki" insanlar gelecegini geçmişi ile yapar" İlahi adalette zaman aşımı yoktur.  
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