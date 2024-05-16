Millet ucuza yemesin diye patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi komisyonculara isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

"Malı halde 3 TL'ye istiyorlar"

Sesinin duyurulmasını isteyen çiftçi, Antalya Hakkında hesabına gönderdiği görüntülere bir de şu notu ekledi:

Admin, çiftçi zor durumda ağlıyor mal satılmıyor, paylaşırsanız sevinirim. Beğenmiyorlar almamak için sırf 2 TL'ye 3 TL'ye düşsün diye pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye şu malı ama halde alan yok 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda bizde çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye. Paylaşırsanız üst düzeyde yöneticiler görüp bu işe el atmaları lazım. Bir destek olun sesimizi duyurun.

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