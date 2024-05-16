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Sosyal Medya Millet ucuza yemesin diye patlıcanları çöpe döktü
Sosyal Medya

Millet ucuza yemesin diye patlıcanları çöpe döktü

Yeniakit Publisher
2024-05-16 11:34:00 -

Antalyalı çiftçiler para etmediği gerekçesiyle bir kamyon dolusu patlıcanı çöpe atarken komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini ileri sürdü. Ama piyasaya sürülmeyen bu patlıcanlar fiyatların artmasına neden olacak.

Antalya'da bir patlıcan üreticisi komisyonculara isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

"Malı halde 3 TL'ye istiyorlar"

Sesinin duyurulmasını isteyen çiftçi, Antalya Hakkında hesabına gönderdiği görüntülere bir de şu notu ekledi:

Admin, çiftçi zor durumda ağlıyor mal satılmıyor, paylaşırsanız sevinirim. Beğenmiyorlar almamak için sırf 2 TL'ye 3 TL'ye düşsün diye pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye şu malı ama halde alan yok 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda bizde çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye. Paylaşırsanız üst düzeyde yöneticiler görüp bu işe el atmaları lazım. Bir destek olun sesimizi duyurun.
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