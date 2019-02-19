Millet sizi kuyruğunuzdan tanır

Fırsatçıların ve rantçıların önünü kesmek için devreye sokulan Tanzim Market uygulaması vatandaşların büyük ilgisini çekerken, oluşan rağbeti “kuyruk” üzerinden sulandırmaya çalışan CHP yandaşı medya organlarının tuhaf yayınlarına millet itibar etmiyor. İktidarları döneminde vatandaşı yokluğa mahkûm ederek yağ, tüp, mazot, su kuyruklarında süründüren, 15 Temmuz darbe gecesinde market ve bankamatik kuyruklarına koşan, 2 bin 500 TL’ye kıytırık kitap satan Yılmaz Özdil için yayınevi önünde dikilen, yabancı menşeili teknolojik cihazlar için bilişim mağazalarında saatlerce bekleyen ancak ‘Tanzim’i diline dolayan CHP zihniyetine millet, “Biz sizi kuyruğunuzdan tanırız” cevabını veriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayata geçirilen, PTT AVM üzerinden internetten de satış yapılacak olan Tanzim uygulamasına toplumun rağbet etmesini attıkları manşetlerle küçümseyen Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Odatv, Sol, Evrensel gibi CHP yandaşı yayın organlarına CHP’li vekiller de destek vererek millet düşmanlığında birleşiyor.

Aslî fiyatına gıda ürünü temin etmek için Tanzim satış noktalarına rağbet eden vatandaşlara sözlü tacizlere kadar varan kirli algı operasyonu, milletin feraseti ve ‘toplumsal hafıza’ya takılıyor. Hem tek partili 1923-1949 yılları arasında, hemBülent Ecevit liderliğinde 1974, 1977 ve 1978 yıllarında hem de sonraki dönemlerde belirli aralıklarla hükümet kurarak iktidara gelen CHP’nin yönetiminde Türkiye’nin her köşesinde yokluk, kıtlık, kuyruk hakim oldu. Ülkenin kazanımlarını sömüren Kemalist ‘kaymak tabaka’ hariç herkesi derinden etkileyen CHP’nin yokluklar döneminde vatandaşlar saatlerce hatta günlerce yağ, şeker, süt, margarin, et, su, tüpgaz, mazot kuyruklarında zaman tüketti. Temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kuyruklara mahkûm edilen halk, gıda malzemeleri için nöbetleşe kuyruğa girdi. Kuyruklardaki hadiseler kara mizah konusu oldu, dönemin filmlerinde konu olarak işlendi.

Yokluk, kriz ve AK Parti baharı

1999’da Ecevit’in DSP’siyle iktidara gelen CHP zihniyeti yine Türkiye’yi yokluğa mahkûm etti. Emekliler maaş kuyruğunda, hastalar hastane kuyruğunda, ev kadınları ve çocuklar su kuyruklarında ömür tüketti. IMF’den borç dilenen, memurunun maaşını bu sayede ödeyebilen Ecevit iktidarı, 2001’de patlak veren ekonomik kriz sonrası 2002’de kurulan sandıkla alaşağı edildi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, 2002’den bugüne Türkiye’nin üzerine güneş gibi doğdu...

Yine kuyruk yine Kemalist kafa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadrolarını devirmeye yönelik 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin gecesinde vatan sevdalıları tanklara direnirken, CHP zihniyetinin mensupları stok için marketlere koştu, uzun kuyruklar oluşturdu. Para merkezli yaşayan kesim, bankamatikler önünde de gece boyunca kuyruk bekledi. Günümüzde Tanzim satışlarını diline dolayan bu kesim, 2 bin 500 TL’ye M.Kemal kitabı satan Atatürk simsarı Yılmaz Özdil’in satış noktalarında da 1970’lerin kuyruk sahnelerini sergiledi. Kaymak tabaka, ABD menşeili Iphone marka cep telefonlarının her yeni sürümü piyasaya sürüldüğünde de binlerce liralık cihazları satın alabilmek için bilişim mağazalarında kuyruk oluşturdu.

Biz sizi iyi tanırız

Günümüzde gıda fırsatçılarına darbe vuran Tanzim Satış Yerlerindeki yoğunluğu diline dolayan CHP zihniyetine, milletin geçmişin ışığında verdiği cevap ise açık ve net: “Biz sizi KUYRUĞUNUZDAN tanırız!”