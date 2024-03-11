Millet oruç onlar içki peşinde! Ramazan’ın ilk günü kemalistlerin derdine bakın

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Ramazan-ı Şerif’in sevinci tüm Müslümanları sardı. Mübarek ayın ilk gününde maneviyat duyguları tavan yapmışken, kemalistler yine akıllarınca İslam’a saldıracak bir neden buldu. Adeta Ramazan ayında zincirlenen şeytanın boşluğunu doldurmaya çalışan kemalist Sözcü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevabı hazmedemedi.

Alkollü yerde çalışan lanetlenmiştir

Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım” programına katılan Bozkurt’a bir seyirci, “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?” diye sordu.

Bozkurt, “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da, bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı.

Bozkurt alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara yeni iş aramaları önerisinde de bulundu.

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Hadis-i Şerif’te geçiyor

İslam’da hüküm çıkarılırken ilk kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’e başvurulurken, ikinci kaynak olarak Hadis-i Şerifler büyük önem taşıyor. Bozkurt’un kullandığı “lanetlenme” ifadesi ise bizzat Nebî aleyhisselam tarafından bir Hadis-i Şerif’te kullanılıyor!..

Nitekim bir hadisinde Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Allah şaraba (alkollü içkilere), yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alım satımında bulunanına, parasını yiyenine, kendisi için satın alınanına, garsonuna ve içenine lânet etti.” (Tirmizî, Büyû’ 58; İbn Mâce, Eşribe 6; Ebû Dâvud, Eşribe 2)

Bir başka hadiste, “İçki içilmesini yasaklayan Allah Zülcelâl, içkinin alım ve satımını da haram kılmıştır.” deniliyor. (Müslim, hadis no: 930)

“ Allah bir şeyi haram kılınca, onun bedelini de haram kılar. ” (Ebû Dâvud, Büyû' 38, 63, 64)

” (Ebû Dâvud, Büyû' 38, 63, 64) “Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu âyeti (5/Mâide, 90) haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın...” (Müslim, Müsâkât, 67; Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû’, 93; Fer', 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed bin Hanbel, II/213, 362, 512, III/217, 324, 326, 340)

Diyanet üzerinden saldırıyorlar

Sözcü’nün ifadeleri büyük tepkiye neden oldu. Söz konusu söylemin Bozkurt’un kendi fetvası değil, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadis-i şerif’i olduğunu herkesten iyi bilen Sözcü’nün, İslam’a doğrudan saldıramadığı için Diyanet üzerinden kinini kustuğu ifade edildi. Hadis-i Şerif’i çarpıtarak Diyanet fetvası gibi lanse eden kemalist Sözcü ve türevlerinin, alkollü içki satışında çalışanları “alın teriyle çalışan emekçiler” olarak lanse etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sözcü’nün haberi sol basında geniş yankı uyandırırken, Cumhuriyet, T24 gibi onlarca rezillikle tanınan medya organları habere kendi bünyelerinde yer vererek Diyanet üzerinden İslami kuralları hedef aldılar.

Cem Yılmaz’ın rakı sevdası

Sözcü’nün saçma haberi gündemdeki yerini korurken, kemalist mahallenin “şaklabanı” Cem Yılmaz’ın rakı paylaşımı yapması da kamuoyunda infial uyandırdı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yılmaz, rakı içtiği fotoğrafı yayınlayarak mide bulandırdı.