Millet karşıtlığında birleştiler

Kaset kumpasıyla CHP yönetimini ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için umudunu bağladığı HDP’yi küstürmemek adına barajı bile zorla aşarak Meclis’e giren PKK’nın siyasi uzantısını ana muhalefet partisi konumuna getirdi. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirme koalisyonu olarak öne çıkan Zillet İttifakı’nın bileşenlerinden İyi Parti ve Deva Partisi, TBMM’de oylamaya sunulan Suriye-Irak tezkeresine “evet” derken HDP’nin kuyruğuna takılan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si daha önce “evet” diyeceklerini açıkladıkları halde “hayır”dan yana oy kullandı. İşte HDP ne diyorsa CHP de onu yapıyor dedirten ortak adımlardan bazıları:

CHP, Yavru muhalefet gibi

İşte HDP ne diyorsa CHP de onu yapıyor dedirten ortak adımlardan bazıları:



Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine Zillet İttifakı bileşenlerinden İyi Parti ve Deva Partisi “evet” derken, CHP ile HDP oyunu “hayır”dan yana kullandı. CHP ile HDP’liler, 2014 yılındaki oylamada da işbirliği yaparak tezkereye “hayır” demişlerdi. 2019’daki yerel seçimlerde kol kola giren CHP ile HDP, geçtiğimiz yıl Libya’ya 1 yıl süreyle asker gönderilmesini öngören ve 108 yıl sonra Mehmetçik’in Trablus’a gitmesinin önünü açan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde ‘hayır’ dedi. Libya tezkeresi TBMM’de, 184 ‘hayır’ oyuna karşılık 325 ‘evet’ oyu ile kabul edildi.

CHP ile HDP ortak hareket ediyor

2023 seçimlerini kazanmaları halinde ilk 5 gün içinde terör örgütleriyle iltisaklarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılan KHK’lılara işbaşı yaptıracaklarını vaat eden Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, deyim yerindeyse Meclis’te HDP ile ortak hareket ediyor. Sağlıkta düzenlemeler içeren yasa teklifi için birlikte hareket eden CHP ve HDP, terör örgütleri ile iş birliği, iltisakı ya da irtibatı tespit edilen hekimlerin kamu hastanelerinde görev yapmasının önüne geçen 5. maddenin görüşüldüğü komisyonu basarak savaş alanına çevirdi. AİHM kararlarının incelenmesine yönelik Meclis önergesine AK Parti ve MHP “red” oyu verirken, CHP ile HDP’nin oyunun rengi “hayır” oldu.



Kadına yönelik şiddetten tuttun da Menderes Nehri’ndeki kirliliğin araştırılmasına yönelik önergede bile birlikte hareket eden CHP ile HDP, TC ibaresinin kamu kurumlarına geri verilmesi önergesinde ise ufak bir ayrılık yaşadı.

HDP ile kan kardeşi

Her fırsatta dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, sıra HDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına gelince, ‘Tüm vekiller için dokunulmazlıklar kalksın’ diyerek HDP’lilere kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani dosyası ile ilgili HDP’li 9 milletvekili hakkındaki fezleke oylamasında ‘hayır’ diyeceklerini ifade etti.



CHP, Mehmetçiğe kurşun sıkılması için arabasına cephane yüklenmek üzereyken suçüstü olan Faysal Sarıyıldız’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına da ‘hayır’ oyu vererek HDP ile kan kardeşliğini tescilledi.