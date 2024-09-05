Millet kaç kez dersinizi verdi! Hangi ferasetten bahsediyorsun Müsavat efendi?

CHP'nin arka bahçesi Halk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu. Kendini komik duruma düşüren Dervişoğlu, Erdoğan'a seçim mağlubiyeti yaşatmak istediğini söyledi.

Dervişoğlu, “Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 2 defa seçiliyor, Tayyip bey 3. defa seçildi. Eğer erken seçim Meclis kararı ile alınırsa Tayyip bey aday olabiliyor. Başımızın üstüne, aday olmasıyla alakalı bir şey değil bu. Tayyip Erdoğan bir takım anayasal hakları avantaja dönüştürmek üzere Türkiye’de bazı kurullardan yararlanıyor olabilir. YSK, 3. defa olmasına rağmen Tayyip beyin adalığına müsamaha gösterdi. Aslında bana sorsanız bu seçimde de olamaz. Recep Tayyip Erdoğan bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmeli. Bu milletin asaleti, zaten öyle bir ferasetin bu sandığa yansıması gerekiyor. Bu millet onu yapar” şeklinde konuştu.