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Sosyal Medya Millet İttifakı'nın yalan siyaseti sosyal medyanın gündeminde! Halkı kandırdıklarını resmen ilan ettiler
Sosyal Medya

Millet İttifakı'nın yalan siyaseti sosyal medyanın gündeminde! Halkı kandırdıklarını resmen ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-05-22 18:58:00 - 2023-05-22 19:08:18

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in, 14 Mayıs'a giden süreçte İmamoğlu-Yavaş ikilisinin şişirdiği yalan balonunu patlattığı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

14 Mayıs seçiminin ardından açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Millet İttifakı'nın yalan siyasetini gözler önüne serdi. Şahin'in sözleri sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

'Bir algı satın alındı'

İdris Şahin şişirilen yalan balonunu şöyle anlattı:

Son anketlerin hiçbirisinde Kemal bey ilk turda ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin önünde de mevcut anketler vardı.

Son bir haftalık süreçte, özellikle mitinglerde ve çarşı-pazara gittiğimiz zamanlarda muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki bu iş ilk turda bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Oysa herkesin elindeki somut veriler seçimin ikinci tura kalacağını söylüyordu.

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