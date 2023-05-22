Millet İttifakı'nın yalan siyaseti sosyal medyanın gündeminde! Halkı kandırdıklarını resmen ilan ettiler

14 Mayıs seçiminin ardından açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Millet İttifakı'nın yalan siyasetini gözler önüne serdi. Şahin'in sözleri sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

'Bir algı satın alındı'

İdris Şahin şişirilen yalan balonunu şöyle anlattı:

Son anketlerin hiçbirisinde Kemal bey ilk turda ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin önünde de mevcut anketler vardı.

Son bir haftalık süreçte, özellikle mitinglerde ve çarşı-pazara gittiğimiz zamanlarda muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki bu iş ilk turda bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Oysa herkesin elindeki somut veriler seçimin ikinci tura kalacağını söylüyordu.