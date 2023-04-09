Millet İttifakı’nın güç çarpanı: PKK’nın siyasi organı HDP  

Sayın Meral Akşener’i önceki günlerde kürsüde izledim. Ahırkapı Feneri gibi, bir o yana bir bu yana dönüyordu. Mermileri, fişekleri önüne almış; kontrolden çıkmış frensiz kamyon gibi, yokuş aşağı sağa sola sürterek, adeta lâv püskürüyordu.

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Belli ki, almış olduğu tehditlere boyun eğerek, “Kumar Masası”na dönüşün ve yaşanan istifaların travmatik ruh halini tolere etmeye çalışıyor. Yani, Çello havalarına giriyor. Halbu ki, oltayı yutan balığın çırpınışları boşuna. Artık bu saatten sonra Meral hanım; kendisini, etrafındakileri ve tabanını kandırmaya ihtiyaç duyar hale geldi.

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Etkili ve yetkili, hatırı sayılır oy potansiyeli olduğu anlaşılan HDP; ittifakın “Güç Çarpanı” olarak, davul/zurna eşliğinde Masanın üzerine çıkmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Dolayısıyla, Meral hanımın;

Küçük bir karıncanın ayak seslerinden daha sinsice yürüttüğü HDP ile ilişkilerini, artık gizleyemez hale geldi.

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Her şey ortada. Allah’ın izni keremiyle; Türkiye, devlet aklı ve jeopolitik reflekslerle, aziz Müslüman/Türk Milleti’nin ferasetiyle, 14 Mayıs’ta bu badireyi, açık arayla atlatacaktır inşallah.