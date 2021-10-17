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Gündem Millet İttifakı'nın adayını açıklamak Arif Sağ'a düştü: Adayımızı şimdiden yıpratmayalım
Gündem

Millet İttifakı'nın adayını açıklamak Arif Sağ'a düştü: Adayımızı şimdiden yıpratmayalım

Millet İttifakı'nın adayı belirsizliğini korurken, Arif Sağ şaşırtan bir çıkış yaptı. CHP'ye güzellemelerde bulunan Sağ, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili, "Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:29:00 -
Millet İttifakı'nın adayını açıklamak Arif Sağ'a düştü: Adayımızı şimdiden yıpratmayalım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, Arif Sağ beklenmedik bir çıkışta bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çeşitli isimler ortaya atılırken Sağ, "O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz" ifadelerini kullandı.

Arif Sağ'dan CHP'ye güzelleme

Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu, CHP PM üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ'ın katıldığı programda yer alan Sağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir" dedi.

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklama

Sağ, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Durmadan CHP kimi aday gösterecek diyorlar ya, durmadan bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz."

 

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