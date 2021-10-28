Millet ittifakının adayı belli oldu mu? Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Çapa'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İstanbul'da bir yemekte konuşulanları aktaran Çapa, söz konusu ismin iş dünyasında CEO'luk yapmış ve tanınan bir isim olduğunu söyledi. Çapa, söz konusu isme CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim aklımdaki aday sizsiniz" dediğini iddia etsede Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda kafalar bir hayli karışık.

Millet ittifakı adayı kim?

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netleşmedi ama tartışmalar sürüyor. CHP kurmayları yaz dönemi boyunca sahadaydı seçim bölgelerinin nabzını tuttu. Yapılan anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce her iki belediye başkanı için "Görevlerine devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum" demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde olmadığını açıkladı. Akşener, "Her iki ismin adaylığına hayır demeyiz" dedi. CHP’den ise bu gelişmelere ilişkin bir yorum henüz gelmedi. Partide Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na adaylığı ağırlık kazansa da ittifakın diğer ortakları İyi parti ve Saadet Partisi anketleri işaret ediyor.

Cumhur ittifakı millet ittifakı oy oranları

24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı % 53,7 oy oranına sahip olarak 26,900,096 oy alarak 344 milletvekili çıkarırken, Millet ittifakı % 33.9 oy oranına sahip olarak 17,013,340 oy aldı ve 189 milletvekili çıkarabildi.