Millet İttifakı'nı destekleyen Tokdemir ve ekibine büyük şok! CHP medyası yerden yere vurdu

Türkiye'nin tarihi seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyen bir grup Süleymancı bu desteğin karşılığı olarak CHP'ye yakın medya tarafından acımasızca eleştirilerek ödülllendirildi.

Verdikleri destek sonrası CHP medyasının yaptığı bu amansız saldırı sonarsı Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin ne tepki vereceği büyük merak konusu oldu.

Çarşaf çarşaf haber yapıp hedefe koydular!

İşte o haber:

Süleymancılar tarikatı adına Brezilya’da faaliyet gösteren Abdülhakim Tokdemir ve ekibi Kolombiya sınırındaki Amazon köylerinde yaşayan onlarca yoksul ailenin çocuklarını “belge imzalattırarak” Manaus kentine getirdi. Üç yıl boyunca yatılı dini eğitim verilen çocuklardan altısı 2022 Şubat ayında Türkiye’ye getirilerek Kütahya ve Tarsus’ta yurtlara yerleştirildi.

'Hakkımda soruşturma var'

Amazon ormanlarında izole yaşayan insanlarla İslamcı bir grubun temasa geçme süreçlerinin ayrıntılarını öğrenmek için Abdülhakim Tokdemir’e ulaştık. Tokdemir tarikat ve cemaat çevrelerince bilinen bir isim. Abdülhakim Tokdemir ile yaptığım telefon görüşmesinde “Ailem ile Brezilya’dayım. Zaten burada (Brezilya) oturma iznim var. Şu anda Brezilya polisi hakkımda bir soruşturma sürdürüyor. Sizinle konuşmam için önce izin almam gerekiyor” dedi. “Cemaat yetkililerinden mi için alacaksınız?” soruma “Hayır, karıma danışacağım. Beni on beş dakika sonra arayın” yanıtını verdi. Fakat kendisini tekrar aradığımda aramayı geri çevirdi ve mesajla “Eşime ulaşamadım. Kusura bakmayın” diye yazdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sığınma başvurusunda bulunmuş

Ulaştığımız resmi belgelere göre Abdülhakim Tokdemir, 2015, 2018, 2019 yıllarında Brezilya’ya üç kez “sığınma başvurusunda” bulunmuş. Tokdemir, 2019 yılında Brezilya’da oturumları bulunan Tuğrul Metin, Abdullah Arı ve Hakan Ugurlu ile Amazon İnsani Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ni kurmuş. Dernek için Manaus kentinde bahçeli iki katlı bir bina tutulmuş.

Brezilya makamları Tokdemir’in sığınma başvurusunu 4 Haziran 2021 tarihinde kabul etmiş.

Kağıt imzalatıp çocukları alıyorlar

Süleymancılar tarafından desteklenen grup, Amazon yerlilerinin yaşadığı Kolombiya sınırına giderek buradaki köylerde yaşayan yoksul Amazon ailelerle zaman geçiriyor, günlerce kalıyorlar.

Tokdemir ve ekibi, ailelerin güvenini sağladıktan sonra daha iyi şartlarda yaşamaları için çocukları Manaus kentine götürmek için istiyor. Çocukların anne ve babalarından matbu imzalı izin kâğıdı alıyorlar. Tokdemir ve ekibi, Amazonlu çocukları günler süren yolculuğun sonunda Brezilya’nın Manaus kentine getiriyor.

Çocuklara İslami eğitim veriliyor

Çocuklar, Manaus’ta dernek binasında yatılı olarak kalıyorlar. İsimleri, Muhammed, Hüseyin, Ahmet gibi Türkçe isimlerle değiştiriliyor. Çocuklara İslam eğitiminin yanı sıra üç yıl boyunca Arapça ve Türkçe eğitimi veriliyor. Yaşları 4 ile 17 arasında değişen Hristiyan çocuklar dini eğitim merkezinde “Müslümanlık” dinine geçiyor. Çocuklara Müslümanlık’a geçiş için “Kelime-İ Şehadet” ritüeli Tokdemir tarafından bizzat yaptırılıyor.

Çocukları geçen yıl Tokdemir’in ekibinden iki kişi Şubat ayında “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getiririr. Çocuklara “eğitim vizesi” Türkiye Cumhuriyeti’nin Brezilya Büyükelçiliği vize bölümü tarafından verilir. Çocuklardan biri 15, dördü ise 17 yaşındadır. 15 yaşındaki Brezilyalı çocuk Kütahya’da, diğer dört çocuk ise Tarsus’ta Süleymancılara ait okullara yerleştirilir.

“Yusuf şu an eğitimde. Akşam arayın”

Brezilya’dan getirilen çocuklardan Mathias’ın Kütahya’daki Siteler Talebe Yurdu’nda kaldığını öğrendim. Yurdu aradığımda telefonu açan görevli, “İsminin Yusuf olduğunu belirtip, “Yusuf şu an eğitimde. Akşam arayın” dedi. Akşam aradığımda ise bu kez telefona çıkan kişi “Yurtta kalan çocuklarla görüşmenin mümkün olmadığını” söyledi.

Süleymancılar tepki gösterdi

Brezilyalı çocuklardan dördünün ise Tarsus’taki Mekân Ortadoğu Erkek Öğrenci Yurdu’nda kaldıkları bilgisine ulaştım. Yurdu aradığımda yurt yöneticileri kısa bir duraksamanın ardından “bizim bilgimiz yok” diyerek kapattı. Yarım saat sonra GSM hattımdan kayıtlı olmayan bir numaradan(0505xxxx46) arandım. Yanıt verdiğimde, arayan kişi isim ve kimliğini sormama karşın ‘bilmeme gerek olmadığını’ söyledi. Kendisinin yetkili bir kişi olduğunu belirtirken, oldukça gergin ve yüksek ses tonu ile konuşarak “Senin işin gücün yok mu? Derdin ne senin? Niye Allah’ın peygamberin yolunda giden çocukların peşine düştün? Kendi işine baksana sen…” diye çıkıştı. Karşımdaki kişiye “işimin tam da bu olduğunu, Brezilya’dan, Amazonlardan Türkiye’ye getirilen çocukların akıbetlerinin ve neden getirildiklerinin Türkiye kamuoyu tarafından da bilinmesi gereken bir haber olduğunu belirterek, daha dikkatli konuşması gerektiğini” anımsattım.

İsmini vermeyen kişi “Bu konu ile neden ilgileniyorsunuz. Çocuklar eğitim için Türkiye’ye gelmiş. Aileleri de izin vermiş. Çocukların bize emanet etmişler. Evet burada kaldılar. (Tarsus yurt) Ama şimdi burada değiller. Neredeler bilmiyorum” dedi.

18 yaş altı çocukların cemaat üyeleri tarafından Brezilya’dan Türkiye’ye getirilmelerinin, aile izinleri olsa dahi uluslararası hukuk ile ailelerin “Amazonlar’da steril, toplumla ilişkisi olmayan özel bir grup” olmalarından kaynaklı uluslararası çocuk-insan kaçakçılığı” kuşkusunu akıllara getirdiğini ifade ettim. Brezilyalı çocukların can güvenliğini anımsatıp “eğer Tarsus’ta değillerse neredeler?” sorusunu yönelttiğimde; “İstanbul’da bir kuruma gönderdik. Orada eğitim alıyorlar” yanıtını verdi. Israrlı sorum üzerine, İstanbul’da MENA isimli bir İslami dayanışma derneğinde olduğunu söyledi.

Brezilyalı çocuklar

Kısa süre içinde MENA İslami Dayanışma Derneği’ne ulaştım. Telefona çıkan kişi “Brezilyalı çocukların kendi kurumlarında olmadığını, bilgi de veremeyeceğini” ifade etti.

Tarikat yetkilileri tarafından verilen farklı bilgiler “Çocuklar Tarsus ve İstanbul’da değilse nerede? sorusunu beraberinde getiriyor.

Polis soruşturması sürüyor

Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği diplomatları ile dün yüz yüze görüşme gerçekleştirdim. Diplomatik kaynaklar, çocukların Türkiye’ye getirilmesi konusunun Brezilya Polisi tarafından soruşturulduğunu ifade etti. Diplomatik kaynaklar “Brezilya’da da pek çok ülkede olduğu gibi 18 yaş altındaki çocuklar ailelerinin izin kağıdı ile seyahat edebilirler. Brezilya’da pek çok ülkenin dernek ve vakfı var. Çocukları Türkiye’ye getiren vakıf ve dernekler polis tarafından inceleme altında. Elbette gençlerimizin takipçisi olacağız. Türkiye’ye getirilen çocuklardan şu ana kadar elçiliğimizle iletişime geçen olmadı” bilgilerini aktardı.

Büyükelçiliği suçladılar

Haberi hazırlama sürecinde Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı aradım. Büyükelçi Akça’ya Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın Brezilya’daki İslami grupların faaliyetleri konusunda uyarmak için kendilerini bakanlığa davet ettiği yönündeki iddiaları sorup, Brezilya’dan getinilen çocukların ‘vize’ alma süreçlerini öğrenmek istedim. Fakat büyükelçilik sekreteri bir süre beklettikten sonra “Sayın elçimiz ilerleyen saatlerde size dönüş yapacaktır” yanıtını verdi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Brezilya Büyükelçiliği’nden dönüş olmadı.

Amazonlu çocukların Türkiye’ye “müslümanlaştılarak” getirilmesi Brezilyalı meslektaşım Thalys Alcantara’nın çabası ile ortaya çıktı. Thalys çalıştığı Metropoles isimli internet sitesinde haberi ile Amazon çocuklarının Türkiye’ye getirilme süreçlerini yazdı.

Thalys ile konunun ayrıntılarını konuştum. Thalys, Türkiye’ye getirilen çocukların Brezilya topraklarının yerli halkı olduğunu, kültürleri ve yaşam tarzlarının Brezilya yasaları tarafından korunduğunu vurguladı.

'Belgelerin yasal geçerliliği yok'

Thalys “Abdulhakim Tokdemir’in başkanlığını yaptığı İslami grup Amazon yağmur ormanlarının ortasında yer alan Amazonas eyaletindeki São Gabriel da Cachoeira kentinden yerli çocuk ve gençleri 2019 yılında alıyor. Bu gençlerin ebeveynleri Tokdemir'e çocuklarını Manaus'a götürme yetkisi veren bir belge imzalıyor. Fakat Brezilyalı yetkililer bu ‘imzalanan belgelerin herhangi bir yasal geçerliliği olmadığını söylüyor” bilgisini verdi.