Millet İttifakı'ndaki aday krizine ilişkin çarpıcı açıklama: İmamoğlu ittifaklar kuruyor..

Konuyla ilgili köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor. Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor." dedi.

İmamoğlu 'ittifaklar' kuruyor

"Ben Ekrem İmamoğlu bitti demeden cumhurbaşkanlığı maçının bitmeyeceğine inananlardanım" diyen Selvi "Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor." ifadelerini kullandı.

İşte Abdulkadir Selvi'nin o yazısı:

CHP’de Bülent Kuşoğlu’ndan sonra Oğuz Kaan Salıcı da, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor.

Akşener’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, “olmayacağı” göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.

Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor.

CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor.

Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.

Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.

İmamoğlu'nun atakları

Ben Ekrem İmamoğlu bitti demeden cumhurbaşkanlığı maçının bitmeyeceğine inananlardanım. İstanbul seçimlerini kazanarak cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine müktesap hak olarak gören Ekrem İmamoğlu, kim ne derse desin kolay pes edeceğe benzemiyor.

İttifak kuruyor

Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor.

İmamoğlu, belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretini kayyum belediye başkanları nedeniyle Batman ve Diyarbakır’a yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la fidan diken İmamoğlu, HDP’ye açılan kapatma davasına da sert tepki göstermişti.

HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP’de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için harekete geçti.

Hacı Bektaş’taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş’taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu, doğal afetler nedeniyle ertelediği, İstanbul Yenikapı’da yapılacak olan “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor.

Demirtaş’ın hamlesi

Cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik önemli çıkışlar yapıyor. Demirtaş’ın mesajlarını önemseyen biri olarak, muhalefet liderlerine de kulak vermelerini öneriyorum.

Demirtaş, muhalefete “Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor” diye seslendi.

Söz konusu gol atmak olunca Galatasaray maçında yaşananlardan hareketle bir örnek verdi.

“Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir” dedi.

Marcao gibi yapıp, Kerem’e kafa atmayın dedi. Bir de “Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı” diye yerinde bir uyarıda bulundu.

Bunların hepsi zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor. Daha önce ortak aday çıkarılması için her türlü özverinin yapılması gerektiğini savunan Demirtaş, geçen hafta “Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil” diye bir çıkış yaptı.

Demirtaş, ortak aday formülünün suya düştüğünü gördüğü için mi bu değerlendirmeyi yapma ihtiyacı hissetti orasını bilemiyorum ama ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısında birleşilmesi formülüne yakın durduğu anlaşılıyor. Ama yine de benim aklım, “Muhalefet gol atamıyor” tespitine takıldı. Demirtaş, golcü olarak kendisini mi öneriyor?

Erdoğan hangi tehlikeye dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısındaki konuşmasında çok önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor. O da son günlerde iyice tırmandırılan ırkçılık tehlikesine.

Önce Cumhurbaşkanı’nın sözlerini aktarmak istiyorum. Ama bir noktaya dikkat çektikten sonra. Erdoğan, MKYK toplantısının başında çok kısa bir konuşma yapıyor. Belki de MKYK toplantılarının açılışında yaptığı en kısa konuşmalarından birini gerçekleştiriyor. O konuşmasında da ırkçılık tehlikesine dikkat çekip, “Son dönemlerde ırkçılık yükseliyor. Özellikle bazı bölgelerimizde yer yer ırkçılık körükleniyor” diyor.

Yabancı düşmanlığı üzerinden kendini yeniden tanımlayan ırkçılık artık saldırgan hale geldi. İşte Ankara’nın göbeğinde Altındağ’da yaşananları biliyorsunuz. Türk vatandaşları dahi saldırılardan korunmak için işyerleri ve evlerine Türk bayrağı asmak zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zihniyetin Türkiye’ye egemen olmasına izin vermeyeceğiz” diyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener özür diledi mi?

İngiliz basınının Türkiye ve İngiltere’de mülteci merkezi kurulacağı yönündeki haberi merkezinden yalanlandı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace haberin spekülasyon olduğunu belirterek İngiliz medyasına, “Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye olacağı şekline siz getirdiniz” diye tepki gösterdi. BBC Türkçe de atıf hatası yaptıklarını belirterek özür dilemişti.

İngiliz Bakan Wallace haberi yalanladı. BBC Türkçe özür diledi. Peki yalan haberi referans alarak tweet atan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener özür diledi mi? Ne gezer. Bu yazıyı yazdığım saatlere kadar iki liderden de bir özür yoktu. Tam aksine tweet’lerini dahi silmediler.

Ben muhalefeti çok önemsiyorum. Muhalefet liderleri de hata yapabilir. Ancak inandırıcılıklarını törpüleyen bu tür yanlışlarda ısrar etmelerine bir anlam veremiyorum.

Muhalefetteki kulis ne?

İngiliz bakanın yalanlamasına, BBC Türkçe’nin özür dilemesine rağmen muhalefet liderlerinin neden geri adım atmadıkları sorusunun yanıtını aradım. Muhalefette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesine dayanan bir kulis bilgisi varmış. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a demiş ki, “Afganistan’da Amerikalı şirketleri var. Orada çalışan Afganlılar var. Bir de bize istihbarat sağlayan Amerikalılar var. Biz onları vatandaş olarak alacağız. Ama bizim vatandaşlık işlemlerimiz 1 yıl sürüyor. Bunların vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği sürede bir müttefik ülkede toplanması lazım.”

Bu iddia ABD tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El insaf” diye tepki gösterdi. Ama muhalefette böyle bir kulis var.