  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:56:00 -
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren taciz vakalarını sosyal medyada ve televizyon ekranlarında dile getirmesi ve CHP yönetimini eleştirmesinin ardından daimi konuğu olduğu Halk TV'den kovulmuştu. Katıldığı program da yayından kaldırılmıştı.

CHP'yi ti'ye aldı

Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yarkadaş'ın kovulmasını ti'ye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" sözlerini ima edip, gülen emojiler kullanarak benzer şekilde "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Toptaş'ı..
AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

Türkiye'ye yaptırım uygulamak için masaya oturan AB ülkelerinin zirvesinden sonuç çıkmadı. Zirve sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay