Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı.
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren taciz vakalarını sosyal medyada ve televizyon ekranlarında dile getirmesi ve CHP yönetimini eleştirmesinin ardından daimi konuğu olduğu Halk TV'den kovulmuştu. Katıldığı program da yayından kaldırılmıştı.
CHP'yi ti'ye aldı
Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yarkadaş'ın kovulmasını ti'ye aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" sözlerini ima edip, gülen emojiler kullanarak benzer şekilde "Basın özgürlüğünü biz getireceğiz" mesajını paylaştı.