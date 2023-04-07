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Gündem Millet İttifakı'nda vaat karmaşası... İYİ Partili Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Gündem

Millet İttifakı'nda vaat karmaşası... İYİ Partili Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 08:04:00 - 2023-04-07 08:49:06

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu'nun deprem konutlarını bedava vereceğiz vaadine, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan yalanlama geldi. İYİ Partili Yılmaz, "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız." dedi.

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ücretsiz verileceği vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." dedi.

İYİ PARTİLİ YILMAZ, KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI

Katıldığı bir televizyon programında konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, deprem bölgelerinde inşa edilen konutlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" vaadini yalanlayan İYİ Partili Yılmaz, inşa edilen evlerin maliyetinin uzun vadeye yayarak toplanacağını açıkladı.

"TÜRKİYE BUNUN MALİYETİNİ 1 YILDA ÖDEYEMEZ"

Deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ekonomik yükünün hazineye ağır geleceğini söyleyen İYİ Partili Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" vaadinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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İYİ Partili Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız."

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Yorumlar

vatandaş

Bunların alayı yalancı sahtekar bunlardan devlet adamı olmaz

resat

masanın paydaşları , aralarındaki uyumsuzlugun, işgörmezligin provası ,yani seçilirlerse olacakların fragmanı bunlar ,
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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