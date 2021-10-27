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Siyaset Millet İttifakı'nda 'tezkere' çatlağı! CHP'den İYİ Parti'ye salvolar
Siyaset

Millet İttifakı'nda 'tezkere' çatlağı! CHP'den İYİ Parti'ye salvolar

CHP'li Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nda yaşanan 'tezkere' krizinin ardından İYİ Parti'ye eleştiride bulunarak, "İYİ Parti kurmayları şapkayı önlerine koyup düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:17:00 -
Millet İttifakı'nda 'tezkere' çatlağı! CHP'den İYİ Parti'ye salvolar

 yeniakit.com.tr 

Suriye-Irak tezkeresi ile Millet İttifakı’nda yaşanan çatlağın yankıları devam ediyor. CHP’li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin üst üste iki yanlış yaptığını belirterek, "İYİ PARTİ kurmayları şapkayı önlerine koyup düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' çatlağı

Terörle mücadele yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda başarılı bir şekilde devam ederken, Mehmetçiğin Irak ve Suriye’deki operasyon süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Meclis’te görüşüldü. CHP ve gizli ortağı HDP'nin, terörle mücadeleye karşı 'hayır' oyuna karşın; AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu kullandı.

Tezkerenin TBMM'den geçmesinin ardından Millet İttifakı'nda yaşanan 'tezkere' çatlağı derinleşmeye başladı. CHP'li isimler İYİ Parti'nin yanlış politika yürüttüğünü söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Barış Yarkadaş, İYİ Parti'yi eleştirdi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin ilk olarak reklam filminde ardından da 'tezkere' kararında yanlış yaptığını belirterek İYİ Parti kurmaylarına seslendi. 

CHP'li Yarkadaş sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

İYİ PARTİ, peş peşe iki yanlış yaptı. Partinin kuruluşunun 4. yıldönümü için hazırlanan reklam filmi sadece eleştiri konusu oldu. Beğenen tek bir kişi bile görmedim. Tezkereye evet oyu vermek ise, haftanın 2. yanlışıydı. İYİ PARTİ kurmayları şapkayı önlerine koyup düşünmelidir.

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