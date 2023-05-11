Millet İttifakı'nda büyük kriz! Davutoğlu ile Akşener karşı karşıya!

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Millet İttifakı'nda bakanlık dağılımı krizi çıktı.

Bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" sözleri altılı masada tartışma başlattı.

Diğer ortakların ne diyeceği merak konusu olurken, ilk açıklama Davutoğlu'ndan geldi.

"Her partiye birer bakanlık"

Avcılar Mira Palas'ta basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını' söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek

mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin."

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Akşener ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e konuk olan Akşener, bakanlık dağılımıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: "CHP ile oturacağız. 7 olmazsa olmaz bu devletin bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma. İçişleri Bakanlığı karşılığı Adalet Bakanlığı. Maliye Bakanlığı karşılığı Hazine Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nı da koyun. Buna bakarsınız. 3 koalisyonda bulunmuş birisi olarak anlatayım. Sonra bütün bunlar aldığınız oyla ilgili sayısı hesaplanır. 6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Sonrası logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapılır. CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez."